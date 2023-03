Basket femminile: la Coppa Campania 2023 è della Nasce un Sorriso Salerno '92 Coach Russo: "Ci prendiamo questa bellissima rimonta per il finale di stagione"

La Nasce un Sorriso Salerno firma la rimonta contro la Ferraro Group Ariano Irpino, ribalta il -20 e vince la Coppa Campania 2023. "Abbiamo cominciato male, poi abbiamo avuto una grande reazione, brave tutte. - ha spiegato il presidente del Salerno Basket, Angela Somma - Per adesso abbiamo vinto questo trofeo ma dobbiamo continuare su questa strada. Spero non sia finita”, afferma il presidente Angela Somma, raggiante a fine partita. Non poteva essere altrimenti.

Coach Russo: "Carica verso il finale di stagione"

"È il bello del basket, la forza del gruppo, la voglia di crederci e fare quello che non eravamo riuscite a fare all’inizio. - ha aggiunto il coach delle granatine, Aldo Russo - Ariano aveva tirato con percentuali altissime senza sbagliare, avevo detto alla squadra di continuare a credere nella difesa per avere più ritmo. Le avversarie hanno ottime individualità, noi avevamo dimostrato nei precedenti di potercela giocare: serviva crederci, c’è stata una grande forza da tutte che spingeva nella seconda metà di partita, quando siamo state brave finalmente a controllare l’emotività. Ci prendiamo questa bellissima rimonta che deve servire come propulsione positiva per continuare a credere in quello che stiamo facendo".

Foto: ufficio stampa Salerno Basket '92