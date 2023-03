Scherma, CDM sciabola: Gregorio sul podio a Sint-Niklaas La salernitana si è messa al collo la medaglia di bronzo nella tappa in terra belga.

Pimpante, cattiva e soprattutto entusiasmante. Rossella Gregorio è tornata a tirare alla grande nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola a Sint-Niklaas in Belgio. L’azzurra ha messo in pedana tutte le sue qualità riuscendo a portare a casa un risultato importante mettendosi al collo la medaglia di bronzo.

La sua corsa è iniziata battendo nel primo turno la giapponese Kanae Kobayashi 15-13 ed è continuata avendo la meglio sulla statunitense Alexis Anglade (15-11). Nel terzo turno successo sull’ellenica Araceli Navarro con un netto 15-9. In seguito sulla strada della campionessa salernitana è arrivata la statunitense Elizabeth Tartakovsky che si è dovuta arrendere col punteggio di 15-12.

Il ko è arrivato solo in semifinale quando il tabellone ha messo l’azzurra al cospetto della numero uno del seeding belga, la francese Sara Balzer. L’assalto di semifinale ha premiato la transalpina che si è imposta per 15-9. Per la cronaca la tappa è stata vinta proprio dalla Balzer che in finale ha avuto la meglio sulla cinese Yaqi Shao in un assalto combattuto terminato 15-13.

Per la Gregorio salire sul podio è uno splendido risultato che le dà grande morale sia in vista della prova a squadre di domani che dei Mondiali di Milano in programma a luglio.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA FEMMINILE, Sint-Niklaas (Bel), 18 marzo 2023



Finale

Balzer (Fra) b. Shao (Chn) 15-13

Semifinali

Balzer (Fra) b. Gregorio (ITA) 15-9

Shao (Chn) b. Gkountoura (Gre) 15-8

Quarti di finale

Gregorio (ITA) b. Tartakovsky (Usa) 15-9

Balzer (Fra) b. Georgiadou (Gre) 15-6

Gkountoura (Gre) b. Martin-Portuges (Esp) 15-10

Shao (Chn) b. Marton (Hun) 15-14

Tabellone da 16

Gregorio (ITA) b. Navarro (Esp) 15-9

Martin-Portuges (Esp) b. Ciaraglia (ITA) 15-13

Tabellone da 32

Szucs (Hun) b. Mormile (ITA) 15-14

Gregorio (ITA) b. Anglade (Usa) 15-9

Tartakovsky (Usa) b. Viale (ITA) 15-13

Vongsavady (Fra) b. Arpino (ITA) 15-13

Ciaraglia (ITA) b. Erbil (Tur) 15-9

Marton (Hun) b. Criscio (ITA) 15-10

Tabellone da 64

Mormile (ITA) b. Fukushima (Jpn) 15-9

Queroli (Fra) b. Gargano (ITA) 15-1

Gregorio (ITA) b. Kobayashi (Jpn) 15-13

Viale (ITA) b. Shchukla (Tur) 15-10

Arpino (ITA) b. Brunet (Fra) 15-11

Ciaraglia (ITA) b. Katona (Hun) 15-12

Erbil (Tur) b. Battiston (ITA) 15-14

Gkountoura (Gre) b. Rotili (ITA) 15-8

Criscio (ITA) b. Rioux (Fra) 15-14

Classifica (183): 1. Sara Balzer (Fra), 2. Yaqi Shao (Chn), 3. Rossella Gregorio (ITA), 3. Theodora Gkountoura (Gre).

Le altre italiane: 15. Sofia Ciaraglia, 17. Martina Criscio, 20. Mariella Viale, 30. Chiara Mormile, 32. Giulia Arpino, 34. Michela Battiston, 57. Rebecca Gargano, 60. Claudia Rotili, 69. Alessia Di Carlo, 115. Eloisa Passaro, 131. Benedetta Baldini.