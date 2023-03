Catanzaro in Serie B: vittoria a Salerno, Gelbison ko (0-2) Festa per i giallorossi: ritorno in Cadetteria per la società calabrese

Il Catanzaro vince all'Arechi di Salerno contro la Gelbison (0-2) ed è promosso aritmeticamente in Serie B. Vantaggio di 16 punti sul Crotone, vincente in rimonta sulla Viterbese (3-2), a cinque giornate dal termine del campionato di Serie C: divario incolmabile dai pitagorici e via alla festa promozione per i giallorossi, letteramente dominanti nel girone C sin dai primi turni.

Un gol per tempo, ultimo passo per il ritorno in Cadetteria

Iemmello al 18', Brignola al 93': ecco il 2-0 Catanzaro sulla Gelbison con l'Arechi che ha ospitato l'esodo dei tifosi calabresi per celebrare il ritorno in Cadetteria. La sconfitta relega la Gelbison in zona playout, ma con 9 punti di vantaggio sulla Viterbese, penultima in classifica.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentatreesima Giornata

Gelbison-Catanzaro 0-2

Marcatori: 18' Iemmello, 93' Brignola

Gelbison (3-5-2): Anatrella, Gilli, Cargnelutti (86' Granata), Loreto, Nunziante (82' Kyeremateng), Graziani, Papa, Fornito (86' Uliano), Porcino (86' Correnti), Infantino, Tumminello (75' Caccavallo). All. Esposito. A disp. D’Agostino, Vitale, Onda, Marong, Sane, Capone

Catanzaro (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamiglio; Situm, Verna (72' Pontisso), Ghion (88' Welbeck), Sounas (60' Brignola), Vandeputte; Biasci (71' Curcio), Iemmello (87' Cianci). All. Vivarini. A disp. Sala, Grimaldi, Tenterdini, Rolando, Bombagi, Fazio, Gatti, Katseris, Cinelli, Megna

Arbitro: Collu

Ammoniti: Scognamiglio, Verna, Ghion, Welbeck (C)

Foto: pagina ufficiale Facebook U.S. Catanzaro 1929