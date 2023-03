Pallamano, A2: dopo due trasferta in Sicilia la Genea Lanzara ospiterà Palermo Appuntamento sabato 25 marzo alle 20:30 alla Palestra Caporale Palumbo.

Dopo due weekend consecutivi in terra sicula, dove sono arrivati due preziosi successi ai danni dei padroni di casa dell' Aretusa e del Ragusa, la Genea Lanzara torna a calcare il 40x20 amico.

Stavolta sarà la Palestra Caporale Palumbo il teatro dove andranno in scena le gare valevoli per la quinta e sesta giornata della fase ad orologio, con capitan Milano e compagni chiamati a fronteggiare dapprima il Palermo e poi l'Haenna, al momento rispettivamente terza e seconda forza del campionato.

Sabato 25 Marzo, con fischio di inizio alle ore 20:30, i salernitani dunque ospiteranno il Palermo, che giungerà a Salerno per cercare di riscattarsi dalla debacle interna di sabato scorso contro Il Giovinetto, dunque ai rossoblu servirà la massima determinazione per ottenere l' intera posta in palio, che regalerebbe alla Genea Lanzara la matematica vittoria del Campionato Nazionale di Serie A2.

Nei due precedenti stagionali, i salernitani hanno ottenuto due vittorie ( 35 – 36 all'andata, 29 – 25 al ritorno).

“Inerentemente alla gara di Domenica sono alquanto soddisfatto per la prestazione dei miei ragazzi – dichiara Nikola Manojlovic, tecnico della Genea Lanzara – non solo per il risultato acquisito ed il gioco espresso, ma soprattutto per il fatto di aver messo in pratica nuove soluzioni, specialmente sul reparto difensivo, provate in allenamento. Adesso bisogna prepararsi al meglio, giorno dopo giorno, in vista dei prossimi due mesi ricchi di impegni, senza mollare la presa ed alzando l'asticella, sia per quel che riguarda la Serie A2 che la Youth League Under 20.

Abbiamo subito preso le distanze dal Ragusa, piazzando un break importante ed assicurandoci un cospicuo vantaggio al termine dei primi trenta minuti di gioco nei confronti dei padroni di casa, i quali hanno comunque dato il massimo e porgo loro i miei complimenti. Abbiamo, inoltre, risparmiato Kolev e Bellini poiché in settimana, per motivi di salute, non sono stati al meglio.

Sabato ritorniamo a giocare tra le mura amiche ed affronteremo il Palermo, una squadra con validi elementi e come sempre difficile da fronteggiare come si è visto, difatti, in entrambi i match disputati nel corso della Regular Season dove abbiamo comunque ottenuto due vittorie. Anche se in questo turno i palermitani hanno subito una sconfitta casalinga nello scontro diretto contro Il Giovinetto, arriveranno qui a Salerno con tanto carattere e determinazione. In settimana dovremo lavorare al massimo, sono molto ottimista e vogliamo chiudere al meglio questa fase ad orologio conquistando altri due preziosi punti che ci garantirebbero matematicamente il primo posto finale e, dunque, la vittoria di questo campionato”.

5^ GIORNATA FASE AD OROLOGIO | IL PROGRAMMA DELLE GARE: Il Giovinetto – Ragusa; Haenna – Aretusa; Genea Lanzara – Palermo; riposa: Mascalucia

LA CLASSIFICA: Genea Lanzara 28, Haenna 22, Palermo* 20, Il Giovinetto 18, Aretusa 11, Mascalucia* 9, Ragusa* 0.

*= 1 partita in più