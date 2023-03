Scherma, CDM sciabola: Gallo è pronto per la prova di Budapest Il salernitano cerca conferme dopo il clamoroso successo del Luxardo a Padova.

Il Luxardo di Padova gli ha regalato la gioia più grande della carriera. Michele Gallo è riuscito a portare a casa il trofeo che custodirà per sempre come si fa con i ricordi più dolci. Ora però quel traguardo raggiunto è stato archiviato. Bisogna guardare avanti e nel prossimo week end ci sarà un vero e proprio esame. Il grande carrozzone della sciabola maschile farà tappa a Budapest in Ungheria dove andranno in scena sia la prova individuale che quella a squadre. Il salernitano prenderà parte ad entrambe con l’obiettivo di confermare quanto fatto vedere nella tappa italiana.

Oltre a Gallo saranno in gara i partenopei Dario Cavaliere e Luca Curatoli, Giorgio Marciano, Matteo Neri, Giovanni Repetti, Pietro Torre, Alberto Arpino, Leonardo Dreossi, Luca Fioretto, Riccardo Nuccio e Mattia Rea. Assente, invece, Luigi Samele, che sta recuperando da un infortunio. Quella di Budapest è l’ultima gara che non assegnerà punti per la qualificazione olimpica, dalla prossima ogni assalto potrà essere fondamentale per coronare il sogno a cinque cerchi.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA MASCHILE – Budapest (Ungheria), 24-26 marzo 2023

Azzurri prova individuale: Alberto Arpino, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Leonardo Dreossi, Luca Fioretto, Michele Gallo, Giorgio Marciano, Matteo Neri, Riccardo Nuccio, Mattia Rea, Giovanni Repetti, Pietro Torre.

Azzurri gara a squadre: Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre.

Responsabile d’arma: Nicola Zanotti

Staff tecnico: Tommaso Dentico, Alessandro Di Agostino

Fisioterapista: Alessandro Pesce

IL PROGRAMMA

Venerdì 24 marzo: Ore 10.00 Fase a gironi e tabellone preliminare

Sabato 25 marzo: Ore 10.00 Tabellone principale da 64

Domenica 26 marzo: Ore 9.00 Gara a squadre