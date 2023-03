Sei Nazioni femminile, l'Italrugby ospita la Francia con la Franco titolare La salernitana sarà in campo fin dal primo minuto con la maglia numero 7.

L'esordio è sempre più vicino. L’Italrugby femminile è pronta per iniziare la sua avventura nel Tiktok Women’s Six Nations 2023. Si parte dallo Stadio Lanfranchi di Parma dove l’avversario sarà la fortissima Francia che ha eliminato le azzurre ai quarti di finale all’ultimo Mondiale.

Oggi il neotecnico italiano Raineri ha anticipato il XV che entrerà in campo fin dal primo minuto. Ne farà parte anche la salernitana Giada Franco, che sarà in campo con la maglia numero 7 dopo aver dovuto saltare, per via di un colpo alla testa. Proprio il match con le transalpine ai Mondiali in Nuova Zelanda. L’Italrugby ha tanta voglia di dimostrare che le distanze con la squadra francese possono essere accorciate e domenica è l’occasione giusta. Le due compagini si sfidano per la ventottesima volta, la quindicesima nel torneo.

“Non vediamo l’ora di prendere parte a questa prestigiosa competizione” ha commentato Raineri. “Per me è un’emozione doppia, viverlo per la prima volta da allenatore, dopo essere sceso in campo come giocatore. Siamo consapevoli di quanto le gare saranno sfidanti, affronteremo delle squadre molto forti e ci stiamo preparando al meglio. Tutte le atlete in formazione dovranno dare il meglio di loro stesse: le più esperte, facendo da traino alle più giovani e le ragazze con meno presenze con l’obiettivo di confermare quanto di buono hanno già dimostrato”.

Questa la formazione in campo domenica:

15 OSTUNI MINUZZI, Vittoria – Valsugana Rugby Padova, 20 caps

14 MUZZO Aura – Villorba rugby, 31 caps

13 SILLARI Michela – Valsugana Rugby Padova, 74 caps

12 RIGONI Beatrice – Valsugana Rugby Padova, 61 caps

11 D’INCÀ Alyssa – Villorba Rugby, 12 caps

10 MADIA Veronica – Rugby Colorno, 36 caps

9 STEFAN Sofia - Valsugana Rugby Padova, 73 caps

8 GIORDANO Elisa (C) – Valsugana Rugby Padova, 60 caps

7 FRANCO Giada – Rugby Colorno, 27 caps

6 SGORBINI Francesca – ASM Romagnat, 17 caps

5 DUCA Giordana – Valsugana Rugby Padova, 34 caps

4 FEDRIGHI Valeria – Stade Toulousain, 40 caps

3 GAI Lucia – Valsugana Rugby Padova, 86 caps

2 VECCHINI Vittoria – Stade Rennais, 14 caps

1 TURANI Silvia – Exeter Chiefs, 24 caps

A disposizione:

16 STECCA Emanuela – Villorba Rugby, 3 caps

17 MARIS Gaia – Valsugana Rugby Padova, 15 caps

18 SEYE Sara – Rugby Calvisano, 12 caps

19 TOUNESI Sara – Sale sharks, 28 caps

20 LOCATELLI Isabella – Rugby Colorno, 37 caps

21 BARATTIN Sara – Villorba Rugby, 111 caps

22 STEVANIN Emma – Valsugana Rugby Padova, 2 caps

23 CAPOMAGGI Beatrice – Villorba Rugby, 4 caps

Tiktok Women’s Six Nations 2023 - il calendario delle partite dell’Italia

I giornata – domenica 26 marzo 2023

Italia v Francia – Stadio S.Lanfranchi, Parma

Kick off ore 16

II giornata – domenica 2 aprile 2023

Inghilterra v Italia - Franklin’s Gardens, Northampton

Kick off ore 16 (CET)

III giornata – sabato 15 aprile 2023

Italia v Irlanda – Stadio S. Lanfranchi, Parma

Kick off ore 17.45

IV giornata – sabato 22 aprile 2023

Scozia v Italia – The Dam Health Stadium

Kick off ore 17.45 (CET)

V giornata – sabato 29 aprile 2023

Italia v Galles – Stadio S. Lanfranchi, Parma

Kick off ore 16.30