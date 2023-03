Gelbison: pari a Picerno (0-0), il tabellino Serie C : un punto in più per i cilentani, conquistato al "Donato Curcio"

Pari a reti bianche tra il Picerno e la Gelbison. Al "Curcio" finale di 0-0 con i cilentani che fermano la corsa della quarta forza del girone C: un punto in più per la Gelbison in zona playout dopo la vittoria della Turris contro il Messina (3-0).

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentaquattresima Giornata

Picerno-Gelbison 0-0

Picerno (4-2-3-1): Albertazzi; Novella (72' Pagliai), Garcia, Gonnelli, Guerra; De Ciancio, Gallo (63' De Cristofaro); Ceccarelli (72' D’Angelo), Kouda (72' Albadoro), Esposito; Santarcangelo. All. Longo. A disp. Rossi, Gammone, Ferrani, Allegretto, Reginaldo, Monti, Golfo, Diop, Setola

Gelbison (3-5-2): D’Agostino; Gilli, Cargnelutti, Loreto; Nunziante, Graziani (89' Correnti), Papa, Fornito (27' Uliano), Porcino (46' Granata); De Sena, Infantino (64' Tumminello). All. Esposito. A disp. Vitale, Onda, Marong, Caccavallo, Sane, Capone, Kyeremateng

Arbitro: Sacchi di Macerata

Ammoniti: Guerra (P), Papa (G), Graziani (G), Kouda (P), Novella (P), Granata (G), Loreto (G), Gilli (G), De Sena (G), De Cristofaro (P)

Recupero: 3′ pt, 4′ st.