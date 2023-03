Volley, B1: la P2P vince il derby campano con la Fiamma Torrese Coach Cacciottolo: "Regalo di compleanno per patron Montuori"

"Abbiamo conquistato tre punti pesanti e sudati su un campo trappola. Dedichiamo la vittoria nel derby al nostro presidente Franco Montuori, nel giorno del suo compleanno". Coach Cacciottolo fa i complimenti alla P2P subito dopo il saluto agli avversari sotto rete: "Siete state fantastiche", dice alle atlete nella mischia gioiosa dei festeggiamenti al Pala Pittoni di Torre Annunziata.

La P2P batte 0-3 Fiamma Torrese (parziali 20-25,20-25, 18-25) e balza a quota 33 in classifica, al quinto posto nel girone E di Serie B1, a ridosso delle big. Il coach bianco rosso blu aggiorna subito la statistica: "Considero pesantissima questa vittoria in trasferta perché a Torre Annunziata quasi tutti avevano ceduto set o perso punti. Solo San Salvatore Telesino, ad inizio stagione, era riuscita a vincere con tre parziali di scarto. Sono contento per la prestazione che ha premiato il lavoro settimanale e le consegne. Conosciamo le loro individualità di esperienza, Vujko e Campolo. All'andata ci hanno fatto male, al ritorno no. Noi abbiamo saputo opporre una buona correlazione muto difesa, abbiamo ricevuto con percentuali alte, abbiamo battuto benissimo dalla seconda parte del primo set in avanti e le attaccanti hanno fatto il massimo, innescate da Del Vaglio".

La P2P dice... 33 non solo in classifica. Tra poche ore, la centrale Asia Fanella sarà dottoressa. "Si laurea in medicina, la nostra Asia - dice il capitano Alikaj - è preziosa per tutti noi, è una brava compagna di squadra, una ragazza perbene, sempre pronta ad aiutarci. Ci ha" pazientemente" sopportato. Auguri a lei e auguri al nostro presidente. Prima della gara gli abbiamo inviato un video per festeggiare il suo compleanno ma serviva qualcosa di più concreto. Dovevamo anche farci perdonare per la partita di andata. Siamo felici di aver vinto giocando bene".

Nel prossimo turno, 1 aprile in anticipo d'orario (alle 16) la P2P riceverà Marsala al Pala Irno "Nando Mobile" di Baronissi.