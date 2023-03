Al Vestuti l'Open Day dell'Arechi Rugby Appuntamento sabato 1 aprile dalle 15:00.

Nel rugby c’è posto per tutti, da sempre. La regola non scritta ma visibile su ogni campo, dal più lontano borgo di provincia al più grande teatro del rugby mondiale, ogni volta si evidenzia e lascia trasparire la purezza di uno sport che fa da apripista per abbattere tante barriere: sociali, economiche, psicomotorie. Con questi presupposti sabato 1 aprile, a partire dalle ore 15 presso lo stadio “Vestuti”, sarà possibile assistere alla Festa del Rugby promossa dalla Federazione Italiana Rugby con l’Asd Arechi Rugby: per l’occasione sarà realizzata anche la seconda edizione del torneo Csi, cui la società del presidente Manzo è affiliato. Sarà questa l’occasione per aprire le porte della casa del rugby salernitano, a piazza Casalbore, a tutte e tutti coloro che vorranno approcciare per la prima volta a questo splendido gioco fatto di regole scritte e non, valori materiali e morali che rendono questo sport unico al mondo.

Questo il programma:

- Ore 15, saluti istituzionali e avvio torneo Csi – Festa del rugby;

- Ore 16, open day per tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 15 anni;

- Ore 17, premiazione dei partecipanti e terzo tempo-merenda per tutt3.

Parteciperanno ai saluti istituzionali: il presidente dell’Asd Arechi Rugby, Roberto Manzo; il presidente del Centro Sportivo Italiano di Salerno, Teresa Falco; il presidente FIR Campania, Giuseppe Calicchio; il consigliere comunale di Salerno e vicepresidente della IV Commissione comunale, Sport - Politiche Giovanili e Innovazione, Giuseppe D’Andrea.

“Sarà una festa grandiosa – ha annunciato il presidente Roberto Manzo – perché rappresenta la nostra principale mission societaria. La divulgazione del rugby e lo sviluppo territoriale per le nuove generazioni, al fine di favorire la creazione di giocatori e giocatrici di livello sempre più alto, senza mai dimenticarci il nostro impegno costante nel sociale. Non c’è bisogno di dirlo, perché il rugby prevede tra le sue regole non scritte il sostegno incondizionato a chiunque sia in difficoltà. Lo abbiamo sempre fatto con grande orgoglio e semplicità, dando importanza al fare anziché al dire. Sabato lo ribadiremo con forza, con uno splendido sabato pomeriggio di festa e sport che sarà accompagnato da oltre 200 bambini e tante famiglie che approcceranno al nostro amato sport”. Importante e costante la partecipazione dei partner dell’iniziativa: Decathlon, per il materiale tecnico; Centrale del Latte di Salerno, che fornirà materiali di prima qualità per offrire la merenda- terzo tempo a tutti i partecipanti al torneo e all’open day.