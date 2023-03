Genea Lanzara, arriva l'Haenna per l'ultimo match interno Munda: "Il morale è alle stelle. Siamo felicissimi ed entusiasti".

E' ora di tornare a sudare alla Palestra Caporale Palumbo per la Genea Lanzara. Accantonati i festeggiamenti per la vittoria del campionato Nazionale di Serie A2, i salernitani sotto la guida del coach Nikola Manojlovic continuano a prepararsi per la fase clou della stagione.

Nonostante la acquisita matematica prima posizione in classifica, la Genea Lanzara è intenzionata ad ottenere l'intera posta in palio anche nelle ultime due gare della fase ad orologio. Sabato 1 Aprile alle ore 18:30 capitan Milano e compagni ospiteranno l'Haenna, attuale seconda forza del campionato ed ancora in corsa per blindare il secondo gradino del podio.

Un match, insomma, che si preannuncia interessante ed entusiasmante e che, senza dubbio, regalerà tanto spettacolo al pubblico amico.

Nei due precedenti stagionali, la Genea Lanzara ha ampiamente vinto tra le mura amiche (45-34 il punteggio finale), mentre nel match di ritorno - andato in scena in terra sicula dopo un lungo periodo di pausa ed in seguito alle festività natalizie - i rossoblu hanno perso di misura (31-30) rimediando, tra l'altro, l'unica sconfitta stagionale.

“Archiviata la gara casalinga contro Palermo dove, oltre ad aver conquistato i due punti e la matematica vittoria del campionato, ritengo che la squadra si sia espressa ottimamente – dichiara Daniele Munda, ala della Genea Lanzara – il morale è alle stelle. Siamo felicissimi ed entusiasti per aver tagliato questo ennesimo traguardo, un momento storico per noi e per il club, considerando che abbiamo anche raggiunto i Playoff Promozione per la massima serie per il terzo anno consecutivo.

Adesso ci rimettiamo al lavoro e pensiamo alla gara casalinga di questo sabato, l'ultima della stagione tra le mura amiche, contro Haenna. Nonostante questo incontro, per quel che ci riguarda, sia ininfluente dal punto di vista della matematica e della classifica, ci teniamo ovviamente a fare bene e a congedarci dalla Palestra Caporale Palumbo con l' ennesima vittoria. Vogliamo i due punti e sfrutteremo queste ultime due gare per ampliare le rotazioni e provare nuovi meccanismi di gioco che saranno utili per la fase clou della stagione”.

PROGRAMMA GARE 6^ GIORNATA FASE AD OROLOGIO: Palermo – Aretusa; Il Giovinetto – Mascalucia; Genea Lanzara – Haenna; riposa: Ragusa.

LA CLASSIFICA: Genea Lanzara 30, Haenna 24, Il Giovinetto 20, Palermo* 20, Aretusa 11, Mascalucia 9, Ragusa* 0. *= 1 partita in più