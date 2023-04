Finali canoa-polo U14 e U21, è festa per Napoli e Catania: i risultati Grande successo per le finali di Coppa Italia organizzate dal Circolo Canottieri Irno

Sono lo Jomar Club Catania e il Canoa Club Napoli a spartirsi i due prestigiosi trofei delle categorie Under 21 e Under 14 di canoa-polo. A partire dalle 9 di questa mattina, il sottopiazza di Piazza della Libertà è stato affollato da giovani atleti, tecnici e appassionati di questo avvincente sport acquatico. I grandi protagonisti di questa giornata sono stati gli atleti di Napoli, Catania, Cagliari, e Arenzano (provincia di Genova). Ieri, invece, le qualificazioni, con tante squadre a darsi battaglia nelle calme acque antistanti Piazza della Libertà.

I giovanissimi under 14 del Canoa Club Napoli hanno vinto semifinale e finalissima con una grande prova di forza. Nel penultimo turno, in apertura di giornata, il CC Napoli ha battuta la squadra dei Canottieri Ichnusa (che ha poi agguantato un bronzo grazie ad una vittoria schiacciante per 10-2 sull'Arenzano) ma ha perso la finale, tiratissima, contro il Catania. La squadra siciliana è riuscita a imporsi per 6-5 rovesciando il vantaggio dei campani.

Le classifiche finali: Per l'Under 21 è trionfo Catania. Tra i giovanissimi la spunta il CC Napoli

Questa è la classifica finale per la finale di Coppa Italia della categoria Under 21. Il club catanese strappa il titolo grazie anche all'MVP del torneo, Tommaso Gaetano Lampò (autore di 16 reti, per una media di 2,67 marcature a partita). Proprio Lampò ha segnato il gol vittoria per il defintiivo 6-5 dello Jomar Club Catania sul Canoa Club Napoli.

1. JOMAR CLUB CATANIA

2. CC NAPOLI

3. CANOTTIERI ICHNUSA A

4. KC ARENZANO

5. CN POSILLIPO A

6. CANOA POLO ORTIGIA

7. CC IRNO

8. CN POSILLIPO B

9. CANOTTIERI ICHNUSA B

10. CC FIRENZE

Per quanto riguarda le migliori quattro dell'under 14, è stato dominio Napoli, che porta a casa il trofeo imponendosi per 7-3 nella finalissima sul KC Arenzano. Il risultato qui non è mai stato in discussione, considerando che i partenopei si sono portati in vantaggio con un parziale di 4-0. Da lì, è stata ordinaria amministrazione. Questa la classifica finale della Coppa Italia under 14.

1. CC NAPOLI

2. KC ARENZANO

3. CAN. ICHNUSA

4. CN POSILLIPO

Verso la Coppa Italia Senior?

L'organizzazione del Circolo Canottieri Irno sembra essere stata più che buona e come affermato già a più riprese da Montefusco (dirigente del Circolo Canottieri Irno per la canoa-polo) l'obiettivo è quello di organizzare la prossima Coppa Italia di canoa-polo della categoria senior. Un evento di altra portata e che richiama un pubblico nazionale. Per ora, le premesse per riuscire nell'intento ci sono tutte.