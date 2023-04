Gelbison ko con la Viterbese: Marotta su rigore al 94', il tabellino Serie C: a tre turni dal termine divario di 6 punti tra la penultima e la quintultima del girone C

Risulta decisivo il rigore trasformato da Marotta al 94': la Viterbese passa al "Guariglia" di Agropoli, batte la Gelbison con il finale di 1-0 e accorcia il divario sui cilentani. A tre turni dal termine della stagione regolare si giocherebbero i playout. La squadra di Vallo della Lucania è quintultima, a un punto dalla Turris, oggi salva senza passare per gli spareggi.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Gelbison-Viterbese 0-1

Marcatori: 94' rig. Marotta

Gelbison: D’Agostino, Gilli, Cargnelutti, Loreto, Granata (89’ Onda), Graziani, Uliano (89’ Capone), Papa, Nunziante (66′ Correnti), Tumminello (75′ Infantino), De Sena. All. Esposito. A disp. Anatrella, Vitale, Onda, Marong, Sane, Kyeremateng, Corda, Schimmenti

Viterbese: Bisogno, Riggio, Ricci, Monteagudo, Pavlev, Rabiu (86’ Andreis), Megelaitis, Mastropietro (59′ Semenzato), Devetak, Marotta, Jallow (59′ Polidori). All. Lopez. A disp. Dekic, Chicarella, D’Uffizi, Mbaye, Nesta, Marenco, Ingegneri, Montaperto

Arbitro: Tremolada

Ammoniti: Monteagudo (V), Cargnelutti (G), Riggio (V), Semenzato (V), Loreto (V), Gilli (G)