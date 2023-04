Gelbison ko a Latina (2-0): decisive le reti di Fabrizi e Peschetola Esordio amaro per Galderisi sulla panchina dei rossoblu di Vallo della Lucania

Sconfitta a Latina per la Gelbison. Risultato finale di 2-0 per i pontini contro i rossoblu di Galderisi, espulso per proteste nella ripresa: esordio amaro per il tecnico sulla panchina del club di Vallo della Lucania. La Gelbison è terzultima, in lotta per il playout e distante quattro punti dalla salvezza diretta (-4 dalla Turris) a due turni dal termine.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Latina-Gelbison 2-0

Marcatori: 51' Fabrizi, 90' Peschetola

Latina (3-5-2): Tonti; Cortinovis (46′ Calabrese), Esposito, De Santis, Carissoni, Amadio, Barberini, Di Livio (79′ Riccardi), Furlan (62′ Sannipoli), Rosseti (47′ Fabrizi), Ganz (87’ Peschetola). All. Di Donato. A disp. Cardinali, Giannini, Celli, Gallo, Pellegrino, Bezziccheri, Belloni

Gelbison (3-4-1-2): D’Agostino; Gilli, Cargnelutti (88’ Caccavallo), Granata (60′ Infantino), Nunziante (84’ Kyeremateng), Uliano (83’ Correnti), Papa, Loreto, Graziani, De Sena, Tumminello. All. Galderisi. A disp. Anatrella, Vitale, Graziani, Marong, Onda, Capone, Sane

Arbitro: Delrio

Ammoniti: Carissoni (L), Nunziante (G), Peschetola (L)

Recupero: 1′ pt, 5′ st