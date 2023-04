Italrugby femminile, Sei Nazioni: Franco titolare contro l'Irlanda Si gioca sabato allo Stadio Lanfranchi di Parma, le azzurre cercano il primo successo.

L’Italrugby femminile è pronta per disputare la terza partita del Tik Tok Women’s Six Nations 2023. Dopo i ko con Francia e Inghilterra, sabato 15 aprile allo Stadio Lanfranchi di Parma arriva l’Irlanda. Il calcio d’inizio è previsto alle 17:45. Saranno tre i cambi di coach Raineri rispetto alla precedente partita. In campo dal primo confermatissima la salernitana Giada Franco, che questa volta giocherà con la maglia numero 8 in terza linea con Locatelli e Sgorbini.

La ragazza campana è stata tra le migliori anche in questi primi due match del 2023 dopo aver disputato un grandissimo Mondiale in Nuova Zelanda. Il tecnico azzurro ha parlato del match dopo aver annunciato la formazione titolare.

“Affrontiamo il prossimo impegno con una maggiore consapevolezza nei nostri mezzi con l’obiettivo di riscattare l’inizio del Sei Nazioni che in termini di risultati non è stato dei migliori, consapevoli di affrontare la miglior Irlanda possibile con il rientro delle giocatrici impegnate nel circuito Seven nelle prime due giornate. Il gruppo ha preparato al meglio la partita contro l’Irlanda con l’obiettivo di offrire una buona prestazione e centrare un risultato positivo”.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Beatrice CAPOMAGGI (Villorba Rugby, 5 caps)

14 Aura MUZZO (Villorba Rugby, 33 caps)

13 Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 76 caps)

12 Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby, 63 caps)

11 Alyssa D’INCA’ (Villorba Rugby, 13 caps)

10 Veronica MADIA (Rugby Colorno 38 caps)

9 Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 75 caps) – capitano

8 Giada FRANCO (Rugby Colorno, 29 caps)

7 Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno, 39 caps)

6 Francesca SGORBINI (ASM Romagnat, 19 caps)

5 Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 36 caps)

4 Sara TOUNESI (Sale Sharks, 28 caps)

3 Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 88 caps)

2 Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 15 caps)

1 Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 17 caps)

A disposizione

16 Emanuela STECCA (Villorba Rugby, 4 caps)

17 Alice CASSAGHI (Cus Milano Rugby, esordiente)

18 Sara SEYE (Transvecta Calvisano, 14 caps)

19 Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain 42 caps)

20 Laura GURIOLI (Villorba Rugby, esordiente)

21 Alissa RANUCCINI (Rugby Colorno, esordiente)

22 Sara BARATTIN (Villorba Rugby, 113 caps)

23 Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 3 caps)