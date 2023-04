Pallamano, serie A2: la Genea Lanzara chiude la regular season a Mascalucia Ultimo match prima dei play off per gli uomini di coach Manojlovic

Ultimo match della fase ad orologio per la Genea Lanzara. La gara conclusiva del Campionato Nazionale di Serie A2 propone questo Sabato alle ore 18:00 la sfida in terra sicula tra Mascalucia e Genea Lanzara. Trattasi quasi di un testacoda, considerando che i salernitani sono già certi – da diversi turni – del primato in classifica e della promozione in Serie A Silver, mentre i siciliani sono al penultimo posto della graduatoria.

Una gara, insomma, che varrà prettamente per la statistica, ma alla quale i salernitani arrivano con tanta voglia di ben figurare per chiudere con un bel successo una stagione più che speciale e che ha visto gli stessi primeggiare sin dal principio. Sarà, inoltre, l’ ultima occasione per testare gli ultimi meccanismi di gioco in vista dei Playoff per la massima serie, che si svolgeranno a Chieti dal 3 al 7 Maggio.

Nei due precedenti stagionali la Genea Lanzara ha avuto la meglio in entrambe le occasioni. Nel match di andata, tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo, capitan Milano e compagni si sono aggiudicati i due punti col punteggio di 38 – 22, al ritorno andato in scena al PalaWagner di Mascalucia la vittoria è arrivata per 34 – 45.

“In questa ultima partita prima dei PlayOff Promozione vogliamo sicuramente fare bene – dichiara Daniele Munda, ala della Genea Lanzara – arriveremo a Mascalucia per conquistare l’ intera posta in palio ma anche per provare le ultime tattiche e testare la nostra condizione prima dell’ importante appuntamento che andrà in scena a Chieti tra due settimane circa. Veniamo dalla pausa dovuta alle festività pasquali e all’ ultima fase della Youth League Under 20, il gruppo si è riunito e sta lavorando al meglio per non lasciare nulla al caso. L’ obiettivo è quello di arrivare il più pronti possibile ai PlayOff, per ben figurare e, perché no, cercare di centrare il doppio salto in Serie A Gold”.

La gara Mascalucia – Genea Lanzara, diretta dai signori Tilaro e Guttadauro, andrà in scena Sabato 15 Aprile alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla Pagina Facebook “Handball Club Mascalucia”.

PROGRAMMA GARE 7^ GIORNATA FASE AD OROLOGIO: Mascalucia – Genea Lanzara; Aretusa – Ragusa; Haenna – Il Giovinetto; riposa: Palermo

LA CLASSIFICA: Genea Lanzara 30, Haenna 26, Il Giovinetto 22, Palermo* 22, Aretusa 11, Mascalucia 9, Ragusa 0.

*= 1 partita in più