Pallanuoto, A1: la Check-up Rari Nantes Salerno fa visita all'Iren Genova Quinto Citro: "Il Quinto è una squadra quadrata che difende molto bene, noi dobbiamo essere più concreti".

Sabato 15 aprile 2023 alle ore 15:00 presso la piscina “Marco Paganuzzi” di Albaro avrà luogo la penultima giornata di campionato di serie A1 di pallanuoto maschile tra l’Iren Genova Quinto e la Check-up Rari Nantes Salerno.

Nel girone d’andata contro il Quinto la Rari sfoderò la migliore prestazione del campionato, il 18 gennaio gara che terminò 10-6.

Domani si sfideranno però due squadre diverse da quelle viste il 18 gennaio. Il Quinto ha già matematicamente ottenuto la qualificazione per giocarsi i play off, con 34 punti ed il settimo posto in classifica ha confermato il livello degli ultimi anni. La Rari dovrà trovare serenità e concretezza, nonostante ad Albaro arriverà con una squadra non al completo, dovendo fare a meno non solo di Gianmaria Siani, ma anche di Daniel Gallozzi che ha subito un infortunio in allenamento e Mattia Barela, influenzato.

“Il Quinto è una squadra quadrata che difende molto bene, noi dobbiamo essere più concreti in fase conclusiva ed alzare le nostre percentuali in superiorità numerica.” le dichiarazioni di Mister Matteo Citro.

Dopo il Quinto la Check-Up Rari Nantes Salerno tornerà alla Simone Vitale per l’ultima giornata di campionato, sabato 22 aprile alle ore 15:00 contro il Nuoto Catania.