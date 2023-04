Givova Scafati Basket: vittoria a Pesaro (79-86) e colpo salvezza Coach Sacripanti: "Grande soddisfazione. Vittoria dedicata a patron Longobardi"

La Givova Scafati vince a Pesaro contro la Carpegna Prosciutto con il risultato di 79-86 nella gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Charalampopoulos domina la scena con 33 punti, ma non basta per i marchigiani, battuti dai gialloblu dell'Agro con Logan, Pinkins, Rossato e Thompson e Okoye protagonisti. Scafati vola con un vero e proprio colpo salvezza: ora è nel gruppo delle quartultime con la UnaHotels Reggio Emilia, la Pallacanestro Trieste e la Nutribullet Treviso con la Gevi Napoli terzultima (18 punti), la Tezenis Verona penultima (16) e la Openjobmetis Varese fanalino di coda (14 con 16 punti di penalizzazione). Retrocedono le ultime due della classifica.

Il commento di coach Sacripanti

"C’è grande soddisfazione, perché veniamo da un periodo difficile, in una lotta salvezza che si sta allargando a sempre più squadre e ciò ci rende consapevoli del fatto che ogni partita è fondamentale. - ha spiegato il coach della Givova, Stefano Sacripanti - I due successi di fila contro Brindisi e Pesaro ci hanno regalato punti importanti. Oggi all’intervallo eravamo sotto di 6 punti, ma avevamo fatto la nostra parte, nonostante la serata di grazia di Charalampopoulos, che aveva segnato da ogni parte del campo e ci aveva caricato di falli. Abbiamo avuto qualche problema nella gestione falli di Thompson ed abbiamo sparacchiato da tre punti a campo aperto nei primi due quarti, per cui all’intervallo ero moderatamente sereno, perché sapevo che la potevamo aggiustare. Nel terzo e quarto periodo siamo stati più bravi in difesa, ponendoci davanti al post basso e gestendo meglio il pick and roll, facendo cambi sistematici. I ragazzi sono stati bravi ad eseguire tutto bene. Non posso che applaudire Logan quando, dopo aver sbagliato tre tiri aperti nei primi due quarti, negli altri due quarti come un indemoniato si è alzato ed ha segnato con l’uomo addosso. Mi è piaciuto molto Thompson, soprattutto nella gestione degli ultimi falli. Ieri non ho fatto gli auguri al patron Longobardi, perché speravo di farglieli stasera e quindi ne approfitto per dedicargli la vittoria".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Venteseiesima Giornata

Carpegna Prosciutto Pesaro - Givova Scafati 79-86

Parziali: 18-15, 19-16, 19-22, 23-33

Pesaro: Kravic 10, Abdur-Rahkman 10, Visconti, Moretti 2, Tambone 6, Stazzonelli ne, Daye 9, Charalampopoulos 33, Totè 1, Chetham 6, Delfino 2. All. Repesa.

Scafati: Stone, Okoye 10, Imade ne, Mian, Hannah 7, Pinkins 18, De Laurentiis, Rossato 16, Imbrò 2, Thompson 15, Tchintcharauli ne, Logan 18. All. Sacripanti.

