Boxe, Mondiali: Aziz Abbes Mouhiidine all’assalto della corona Il campano è il favorito nella categoria dei 92 kg in palio in Uzbekistan.

Il Mondiale si avvicina. A Tashkent in Uzbekistan è tutto pronto per ospitare la competizione che scatterà domenica 30 aprile e si concluderà il 14 maggio. Giornate che saranno intensissime e vedranno salire sul ring 640 pugili in rappresentanza di 104 Nazioni. I Mondiali Elite sono uno dei grandi obiettivi di Aziz Abbes Mouhiidine. Il ragazzo di Mercato San Severino, argento nel 2021 a Belgrado, concorrerà nella categoria dei 92 kg con l’obiettivo dichiarato di salire sul gradino più alto del podio. Il campano ha dominato negli ultimi due anni e nell’ultimo torneo a Marrakech si è tolto lo sfizio di battere anche il cubano Julio Cesar La Cruz, suo giustiziere nel 2021 nella finale di Belgrado.

A quindici mesi dalle Olimpiadi di Parigi il Mondiale è un banco di prova importante. Inoltre, tra poco più di un mese ci sarà anche l’appuntamento con gli European Games in cui saranno in palio i primi pass per i Giochi francesi.

Alla Humo Arena di Tashkent, dunque, il campione Europeo partirà col favore del pronostico. Da segnalare la presenza anche di Alessio Camiolo (51 kg), Michele Baldassi (57 kg) Francesco Iozia (60 kg), Salvatore Cavallaro (75 kg) e Diego Lenzi (92 kg).



Competizione cui prenderanno parte 6 boxer azzurri:

51 Kg Alessio Camiolo (GS FIamme Oro)

57 Kg Michele Baldassi (GS Fiamme Azzurre)

60 Kg Francesco Iozia (Eagle Boxe)

75 Kg Salvatore Cavallaro (GS Fiamme Oro)

92 Kg Abbes Mouhiidine (GS Fiamme Oro)

+92 Kg Diego Lenzi (PUGILATO ALTO RENO M.A.)

STAFF

Direttore Tecnico: Emanuele Renzini

Tecnico: Gennaro Moffa

Tecnico: Giovanni Cavallaro

Fisio: Fabio Morbidini

Team Leader: Albeto Tappa

INFO E DATTAGLI:

IBA che, oltre le medaglie, ha previsto i seguenti premi in denaro per i primi tre classificati di ognuna delle 13 categorie di peso: ORO (200 K dollari), argento (100K dollari), bronzo (50k Dollari).

Mondiali che saranno trasmessi in diretta streaming sul www.youtube.com/@IBABoxing

13 le categorie di peso in gara: 48 - 51 - 54 - 57 - 60 - 63.5 - 67 - 71 - 75 - 80 - 86 - 92 - +92