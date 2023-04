Givova Scafati Basket ko a Varese. Serie A, la classifica verso l'ultimo atto La Tezenis Verona cade a Trieste e retrocede in Serie A2 con un turno d'anticipo

La Givova Scafati esce sconfitta dal parquet della Openjobmetis Varese. La squadra lombarda batte i gialloblu dell'Agro ed è salva. Per Scafati sarà, invece, decisivo l'ultimo turno di campionato, in programma domenica prossima. La Tezenis Verona perde a Trieste e retrocede aritmeticamente in Serie A2 con una giornata d'anticipo.

Tutto in gioco, invece, dal dodicesimo al penultimo posto, che costa la seconda retrocessione. Pallacanestro Trieste, Givova Scafati e Napoli Basket a quota 22, UnaHotels Reggio Emilia a quota 20. A quaranta minuti dal termine la squadra emiliana è penultima da sola con un ritardo di 2 punti dalle due squadre campane e dai giuliani. Domenica Scafati ospiterà Brescia, Napoli sarà di scena a Verona, Reggio Emilia affronterà la Dolomiti Energia Trentino tra le mura amiche.

Sacripanti: "Abbiamo lasciato giocare Varese in campo aperto"

"Faccio i complimenti a Varese per l’energia con cui ha iniziato la contesa e per averla interpretata in maniera corretta. - ha spiegato il coach della Givova, Stefano Sacripanti - Sapevamo che sarebbero partiti con veemenza e ciononostante non siamo riusciti minimamente a contenerli. Siamo stati sempre in ritardo e gli avversari ci hanno penalizzato con un pesante 32-16 nel primo quarto. Siamo stati però bravi a ricompattarci, a difendere a tutto campo, a mettere più energia negli uno contro uno difensivi e a fare più attenzione sul pick and roll in movimento. Così siamo riusciti per due o tre volte ad avvicinarci, arrivando a cinque o sei punti di distanza, ma siamo poi stati sempre respinti indietro. Siamo stati bravi nel secondo, nel terzo e nella prima parte dell’ultimo quarto, perché siamo riusciti a gestire il ritmo, ma nei primi dieci minuti e negli ultimi cinque nell’ultimo quarto abbiamo lasciato giocare Varese in campo aperto".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventinovesima Giornata

Openjobmetis Varese - Givova Scafati 95-81

Parziali: 32-16; 14-21; 23-20; 26-24

Varese: Ross 33, Woldetensae 6, De Nicolao, Reyes 4, Librizzi 3, Virginio ne, Ferrero 3, Brown 24, Caruso 12, Owens 10, Johnson ne. All. Brase.

Scafati: Stone 6, Okoye 11, Morvillo ne, Mian, Hannah, Pinkins 14, De Laurentiis 2, Rossato 9, Imbrò, Thompson 15, Tchintcharauli ne, Logan 24. All. Sacripanti.