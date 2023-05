Givova Scafati Basket: l'appello del patron Longobardi ai tifosi La proprietà: "Invito tutti a venire al palazzetto già un'ora prima della palla a due"

Tutto negli ultimi 40 minuti della stagione regolare per la salvezza. Alla Givova Scafati occorre la vittoria contro la Germani Brescia nel match in programma domenica (ore 18) alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano per conquistare la salvezza ed evitare tutti i discorsi legati alle combinazioni delle classifiche avulse.

Longobardi: "Sarà una partita senza un domani"

"Molte cose ci sono da dire e da fare, ma a queste ci penseremo sicuramente dopo la partita contro la Germani Brescia. - ha affermato il patron della Givova, Nello Longobardi, verso l'ultima sfida stagionale - Ora dobbiamo restare concentrati e pensare solo alla partita di domenica pomeriggio in cui si deciderà la nostra sorte: sarà una partita senza un domani. Bisogna dimostrare la passione e l’attaccamento ai colori gialloblù. Invito i tifosi a venire al palazzetto già dalle 17 per riempirlo come abbiamo fatto in occasione di gara-5 dello scorso anno contro Cantù e per far sentire forte quella voglia e quella passione che ci condurrà alla permanenza in serie A, che, tra mille difficoltà, abbiamo dimostrato di meritare sul campo. Questa stagione ci ha regalato emozioni e soddisfazioni uniche, oltre a risultati che, con sacrificio, ci hanno condotto fino a quest’ultimo decisivo turno, in cui si deciderà il nostro destino ed il nostro futuro. Dobbiamo essere uniti e compatti e trascinare il nostro team verso quella salvezza che tutti noi meritiamo".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969