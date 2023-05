Boxe, Mondiali: Aziz Abbes Mouhiidine vince all'esordio Il campano ha battuto il kazako Aibek Oralbay e lunedì sfiderà l’ecuadoriano Castillo.

Esordio da campione per Aziz Abbes Mouhiidine ai Mondiali di pugilato di Tashkent in Uzbekistan. Nella categoria dei 92 kg, dove parte col favore del pronostico da dividere col cubano La Cruz, il campano ha superato brillantemente il primo ostacolo. Il kazako Aibek Oralbay, campione asiatico, è stato spazzato via anche se il verdetto finale non è stato unanime.

L’azzurro è stato bravo a trovare il suo ritmo. Colpi precisi, schivate puntuali che hanno mandato a vuoto il rivale aprendo spazi importanti per colpire. Il dominio è stato lampante ma il metro di giudizio di alcuni giudici è poco comprensibile. La boxe, soprattutto a livello dilettantistico, ha di questi problemi da anni. Contava però superare il turno e Aziz Abbes Mouhiidine ce l’ha fatta senza troppi patemi. Negli ottavi di finale, in programma lunedì 8 maggio, il campione Europeo sfiderà l’ecuadoriano Castillo. Out invece nei 57 kg l’altro campano Michele Baldassi.



Oggi (5/5) sono stati della partita due azzurri:

16° 57 Kg Baldassi vs VEGA BARRERAS MEX 0-5

16° 92 Kg Mouhiidine vs Oralbay KAZ RING A H 17

Programma Match Azzurri (ORARI MATCH FUSO ITALIA, NDR):

1/5

32° 57 Kg Baldassi vs Labidi FRA WP

32° 60 Kg Iozia vs Tuniyeu BLR WP

3/5

16° 60 Kg Iozia vs Hamout MAR WP

4/5

32° 51 Kg Camiolo vs Makhmetov BRN WP

16° +92 Kg Lenzi vs Arzola Lopez CUB 0-5

5/5

16° 57 Kg Baldassi vs VEGA BARRERAS MEX 0-5

16° 92 Kg Mouhiidine vs Oralbay KAZ 4-0

7/5

16° 75 Kg Cavallaro vs Kazimzade AZE

8/5

8° 92 Kg Mouhiidine vs Castillo ECU

ITABOXING MONDIALE ELITE MASCHILE 2023:

51 Kg Alessio Camiolo (GS FIamme Oro)

57 Kg Michele Baldassi (GS Fiamme Azzurre)

60 Kg Francesco Iozia (Eagle Boxe)

75 Kg Salvatore Cavallaro (GS Fiamme Oro)

92 Kg Abbes Mouhiidine (GS Fiamme Oro)

+92 Kg Diego Lenzi (PUGILATO ALTO RENO M.A.)

STAFF

Direttore Tecnico: Emanuele Renzini

Tecnico: Gennaro Moffa

Tecnico: Giovanni Cavallaro

Fisio: Fabio Morbidini

Team Leader: Albeto Tappa

INFO E DATTAGLI:

IBA che, oltre le medaglie, ha previsto i seguenti premi in denaro per i primi tre classificati di ognuna delle 13 categorie di peso: ORO (200 K dollari), argento (100K dollari), bronzo (50k Dollari).

Mondiali che saranno trasmessi in diretta streaming sul https://www.iba.sport/event/iba-mens-world-boxing-championships-tashkent-2023/

13 le categorie di peso in gara: 48 - 51 - 54 - 57 - 60 - 63.5 - 67 - 71 - 75 - 80 - 86 - 92 - +92

