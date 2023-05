Gelbison avanti nel playout, Galderisi: "Messina forte, bravi nelle fasi clou" Sabato prossimo il ritorno dello spareggio salvezza al "San Filippo - Franco Scoglio"

La rete di Marco Tumminello al minuto 93 regala alla Gelbison la vittoria nel primo atto dello spareggio salvezza con il Messina. Finale di 1-0 per la squadra di Vallo della Lucania, sabato sarà gara di ritorno al "San Filippo - Franco Scoglio". I rossoblu dovranno difendere il vantaggio. Otterranno la conferma in C anche con un pareggio. In caso di sconfitta sarà, invece, salvezza per i siciliani.

Il tecnico: "Abbiamo giocato contro una squadra molto forte"

"L'esame scritto è andato, ma quello si fa da solo. Quello orale lo faremo dinanzi a 10mila persone, abbiamo un po' di strada da fare, però bisogna riconoscere che è un risultato importante, cercato, mettendo qualcosa di diverso e lo spirito di questa squadra sta crescendo. Dopo un mese che stiamo insieme noto questi aspetti. Ci sono state varie situazioni, ma di fronte avevamo una squadra molto forte. Ho visto le ultime gare del Messina. Questa squadra ha dei calciatori di qualità. Raciti sta facendo un grande lavoro. Nel girone di ritorno ha fatto punti che non nascono per caso. Siamo stati bravi noi a prepararla bene cercando di farli male nei momenti importanti della gara".

Foto: pagina ufficiale Facebook Gelbison