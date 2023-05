Serie D. Il Sorrento beffa la Paganese e vola in C, spareggio per la Cavese I verdetti di tutte le squadre campane impegnate nel campionato di quarta serie

Il Sorrento si aggiudica in volata il duello con la Paganese e torna in serie C. Nel girone H la Cavese si giocherà la promozione nello spareggio con il Brindisi. Sono i verdetti che arrivano dall'ultimo turno del campionato di serie D. Il Sorrento, espugnando 3-0 il campo dell'Angri (che chiude al tredicesimo posto e dovrà affrontare i play-out), vola in serie C. Fatale la sconfitta subita dalla Paganese a Tivoli: dopo essere passata in vantaggio la squadra azzurrostellata è stata rimontata (3-1), vedendo sfumare il sogno serie C. Ai play-off, oltre ai liguorini, anche la Casertana che chiude terza nel girone dominato dalle squadre campane, mentre la Palmese si ferma al sesto posto. Salvo il Portici, Angri ai play-out, mentre il Nola dovrà affrontare prima lo spareggio con Pomezia in campo neutro, con la vincente che poi sfiderà la squadra doriana.

Nel girone H la Cavese chiude prima a pari punti con il Brindisi e si giocherà la promozione nello spareggio. Salve Afragolese e Gladiator. Play-out per la Nocerina, mentre la Puteolana retrocede in Eccellenza.

Nel girone I il Santa Maria Cilento chiude al nono posto. Playout per il Real Aversa, mentre la Mariglianese è retrocessa.