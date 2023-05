Givova Scafati Basket: vittoria contro Brescia e salvezza con Logan da 30 punti Retrocede la Pallacanestro Trieste: UnaHotels Reggio Emilia salva per quoziente punti generale

La Givova Scafati supera la Germani Brescia con il risultato di 92-88, ribalta il -7 di fine terzo quarto e con la vittoria nell'ultimo turno di campionato firma la salvezza. I gialloblu dell'Agro trovano in David Logan il leader offensivo per la conferma in A: l'ex Avellino, Sassari e Treviso firma 30 punti, decisivi, per il successo sui lombardi, che chiudono noni e, quindi, senza playoff. Con Scafati ottengono la salvezza anche la Gevi Napoli e la UnaHotels Reggio Emilia, vincenti rispettivamente contro la Tezenis Verona e la Dolomiti Energia Trentino. Retrocede, invece, la Pallacanestro Trieste, sconfitta a Brindisi (Reggio Emilia salva per il miglior quoziente in punti generale del campionato, negli scontri diretti con Trieste aveva una vittoria e una sconfitta e gli stessi punti segnati e subiti).

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Givova Scafati - Germani Brescia 92-88

Parziali progressivi: 24-24, 51-50, 65-82

Scafati: Stone, Okoye 3, Mian ne, Hannah 10, Pinkins 18, De Laurentiis 5, Rossato 5, Imbrò 3, Thompson 18, Tchintcharauli ne, Logan 30. All. Sacripanti.

Brescia: Gabriel 8, Nikolic 7, Della Valle 6, Caupain 13, Petrucelli 18, Cobbins 9, Odiase 13, Burns 5, Laquintana, Cournooh 9, Moss, Akele. All. Magro.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969