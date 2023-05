Il Giro d'Italia arriva a Salerno: i favoriti e l'analisi della tappa Oggi è il gran giorno per l'arrivo della carovana rosa: i dettagli della corsa

172km da seguire tutti d'un fiato. La quinta tappa del Giro d'Italia 2023 parte da Atripalda e si chiude in Piazza della Concordia a Salerno. Si tratta di un tracciato che favorirà, senza dubbio, lo spettacolare rush finale, grazie ai suoi ultimi kilometri pianeggianti e adatti per lo sprint dei velocisti. La volata, però, potrebbe essere ristretta a quelli che sono riusciti a superare le difficoltà dell'inizio della tappa ad Avellino, in cui ci sono vari sali-scendi. Stando ai pronostici, il più quotato per la vittoria finale è il danese Mads Pedersen, "tallonato" da Jonathan Milan e Michael Matthews (già vincitore della 3a tappa a Melfi). L'attuale maglia rosa, Leknessund, non dovrebbe rientrare tra i favoriti di questa tappa.

Il tracciato secondo gli organizzatori

Nella definizione del tracciato data dalla stessa organizzazione del Giro, si tratta di "una Tappa ondulata nella prima parte e pianeggiante nel finale prevedibilmente adatto a una volata di gruppo. Si attraversa l’Irpinia in partenza con continui saliscendi (GPM a Passo Serra) e curve lungo strade in discreto stato di manutenzione fino a raggiungere la zona di Lioni e innestarsi in strade a scorrimento veloce (da segnalare alcune serie di gallerie ampie e illuminate). Si raggiunge Battipaglia dopo una breve scalata a Oliveto Citra. Ultimi 15 km rettilinei e piatti lungo la costa tirrenica fino alla linea di arrivo. Da segnalare alcuni facili passaggi a circa 9 km dall’arrivo con rotatorie. Retta finale su asfalto larga 8m e lunga 800m.

Si segnalano due salite molto impegnative posizionate tra l'apertura e la seconda parte della tappa. Il primo tratto molto imepgnativo riguarda i 3,9 km al 7,4% del Passo Serra che potrebbero fare da trampolino per la fuga. Poi, giunti a Oliveto Citra ci sarà un ultimo ostacolo decisamente importante con 2,9 km all’8% e scollinamento a 54/55km dal traguardo. Questi ultimi kilometri diventeranno, quindi, il territorio perfetto per i velocisti.

Di seguito, le caratteristiche principali del tracciato:

Orario di partenza da Atripalda: 12:40

Orario di arrivo stimato a Piazza della Concordia: 17:10

Percorso tappa: prevalentemente pianeggiante

Lunghezza: 171 km

Dislivello: 2.400 m