Gelbison ko a Messina (1-0), rossoblu in Serie D Decisiva la rete di Ragusa al minuto 82 per la salvezza dei siciliani (1-1 dopo 180 minuti)

Al Messina basta il gol di Antonino Ragusa al minuto 82 per battere la Gelbison, impattare nel doppio confronto (1-1 dopo 180 minuti) e firmare la salvezza grazie alla miglior posizione al termine della regular season. Il playout è dei siciliani, sconfitti ad Agropoli, ma vincenti al "San Filippo - Franco Scoglio".

La Gelbison retrocede in Serie D. Per i rossoblu di Giuseppe Galderisi la stagione termina nel modo più amaro con la rete subita a 8 minuti dal 90'. I tentativi finali non garantiscono il gol salvezza alla squadra di Vallo della Lucania, che saluta la terza serie nazionale dopo un solo campionato tra i professionisti.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Playout - Ritorno

Messina-Gelbison 2-1

Marcatori: 82' Ragusa

Messina (4-3-2-1): Fumagalli; Trasciani, Ferrini, Ferrara, Berto; Fofana (78' R.Marino), Konate (61' Curiale); Ragusa, I. Balde, Kragl (78' Grillo); Perez (61' Zuppel). All. Raciti. A disp. Lewandowski, H. Balde, Celesia, Salvo, Fiorani, G. Marino, Ortisi, Napoletano, Iannone. All. Raciti

Gelbison (3-4-1-2): D’Agostino; Gilli (95' Marong), Cargnelutti, Granata; Nunziante, Loreto, Fornito (72' Uliano), Infantino (72' De Sena); Graziani; Kyeremateng (66' Correnti), Tumminello. All. Galderisi. A disp.: Anatrella, Capone, Corda, Onda, Papa, Vitale.

Arbitro: Bonacina

Ammoniti: Gilli (G), Cargnielutti (G), Fofana (M), Ragusa (M), Fornito (G), Berto (M), Curiale (M), Graziani (G), Fumagalli (M)

Foto: pagina ufficiale Facebook Gelbison