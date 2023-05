Boxe, Mouhiidine ringrazia e va avanti: "Testa, cuore e anima per le Olimpiadi" Il campano già a giugno inizierà la sua caccia al pass per la qualificazione a Parigi 2024.

Il vincitore morale del titolo mondiale dei 92 kg è Aziz Abbes Mouhiidine. Ma nell’albo d’oro resterà per sempre il russo Gadzhimagomedov, La finale ha avuto un verdetto sorprendente e lungamente contestato. Lo hanno fatto a caldo i tecnici azzurri. Lo ha fatto la stampa nazionale e non solo. L’unico che nelle dichiarazioni ufficiali guarda avanti è proprio l’atleta, il più penalizzato, che però sa di aver dato tutto e aver meritato il titolo di più forte del mondo. E’ sereno e pronto a pensare al futuro.

"Ringrazio tutte le persone che hanno fatto il tifo per me e mi hanno supportato durante questo mondiale. Ora testa, cuore e anima per le prossime qualificazioni Olimpiche."

Poche parole ma chiarissime. Aziz Abbes Mouhiidine è più forte anche di un verdetto molto discutibile.

Foto: Federazione Pugilistica Italiana