Pallamano femminile, A1. La Jomi stende Erice, lo scudetto torna a Salerno Nono tricolore e 22esimo trofeo per le ragazze del presidente Mario Pisapia

Salerno torna sul tetto d'Italia della pallamano femminile grazie alla Jomi. La società di patron Mario Pisapia batte 35-30 Erice nella gara 3 della finale scudetto e si cuce per la nona volta nella sua storia il tricolore sul petto. Spinta dal pubblico della palestra Palumbo, la squadra di coach Francesco Ancona (al suo primo scudetto nella pallamano femminile) ha messo la partita in discesa già nei primi trenta minuti. Un vantaggio legittimato nella ripresa quando Salerno è arrivato a conquistare anche un margine di dieci punti che ha spianato la strada verso il successo. Pesantissime le reti messe a segno da Ramona Manojlovic, Cyrielle Lauretti Matos e Giulia Rossomando che hanno spinto la Jomi verso il successo. Un trionfo costruito soprattutto in gara 2. Dopo aver perso la prima sfida in Sicilia, domenica la squadra salernitana era riuscita a pareggiare la serie, con un emozionantissimo 24-23. Rimonta che ha dato la forza alla Jomi per affrontare con il piglio giusto gara 3, trasformatasi in un autentico tripudio per le ragazze salernitane.

La Jomi Salerno conquista per la nona volta (su dodici partecipazioni) il titolo di squadra campione d'Italia. Si tratta del 22esimo trofeo (9 scudetti, 6 Coppa Italia e 7 Supercoppa Italiana) per il club che continua a scrivere pagine di storia e di sport memorabili.