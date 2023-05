Pallanuoto, Playout: Check-up Rari Nantes Salerno ko ad Anzio in gara 1 Campani battuti 9-8, sabato 20 maggio alle 18:30 si gioca alla Simone Vitale.

Si è tenuta martedì 16 maggio 2023 alle ore 20:00 presso lo Stadio del Nuoto di Anzio la gara 1 delle finali playout tra l’Anzio Waterpolis e la Check-up Rari Nantes Salerno, gara terminata 9-8 per i padroni di casa.

Davanti al suo numeroso e caloroso pubblico l’Anzio si aggiudica di misura la gara 1 delle finali playout. Match molto equilibrato come da pronostico. Risultato ribaltato ad ogni tempo sempre di un’inerzia a favore di una e dell’altra squadra. 3 rigori per l’Anzio durante il match, 1 per la Rari. Un break out sul finire del terzo tempo si rileva fatale, consentendo all’Anzio di segnare 3 reti di fila nel giro di 2 minuti e mezzo, dopo il più due della Rari.

Gli ultimi decisivi 8 minuti sono stati inaugurati con l’espulsione dell’attaccante giallorosso Alberto Barroso. Assenza di peso per la Rari che ha dovuto fare a meno del suo attaccante più forte nel momento decisivo. Nonostante il cambio di assetto importante, la Rari ha dimostrato di esserci fino alla fine chiudendo il quarto tempo con un parziale di 2-2.

Appuntamento alla Simone Vitale per gara 2, sabato 20 maggio ore 18:30.

TABELLINO:

ANZIO WATERPOLIS 9 -8 CHECK-UP RN SALERNO (2-1, 1-3, 4-2, 2-2)

ANZIO WATERPOLIS: S. Santini, N. Fratarcangeli, R. Pelicaric, S. Susak 1, D. Caponero, A. Goreta 4, G. Barberini 1, N. Cuccovillo 2, F. Lapenna, L. Bajic, E. Koprcina, D. Presciutti 1, A. Antonini, All. Tofani

CHECK-UP RN SALERNO: Taurisano, M. Luongo 1, U. Esposito 2, C. Sanges, S. Maione, D. Gallozzi, M. Tomasic, V. Gallo 3, G. Parrilli, Z. Bertoli, A. Barroso Macarro 1, D. Pica 1, G. Vassallo All. Malinconico

Arbitri: D'antoni, Carmignani

Note: Usciti per limite di falli Esposito (S) e Sanges (S) nel quarto tempo. Espulso Barroso Macarro (S) per gioco violento nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Anzio 2/7 + 3 rigori e Salerno 4/6 + un rigore. Spettatori: 800 circa.