Pallanuoto, play-out: la Check-up Rari Nantes Salerno batte Anzio e va a gara 3 Vittoria in rimonta per i campani, si deciderà tutto venerdì 26 maggio nell'ultima sfida.

I play-out regalano sempre sfide emozionanti. Anche gara due tra Check-up Rari Nantes Salerno e Anzio Waterpolis è stata una sfida al cardiopalma. Alla fine l’hanno spuntata i campani che alla Simone Vitale si sono imposti per 11-10 portando il confronto alla decisiva gara tre che andrà in scena venerdì 26 maggio ad Anzio.

Decisivo il sostegno del pubblico di casa. La Vitale, gremita, ha saputo fare la differenza. Ci sono stati anche momenti molto complicati con Anzio davanti di tre lunghezze, ma i salernitani non hanno mollato. La rimonta è stata necessaria dopo un primo quarto drammatico. Anzio ha chiuso il parziale avanti 5-2 costringendo i rivali a tirarsi fuori da una situazione complicatissima. Nel quarto periodo è arrivato il sorpasso decisivo per un 11-10 che tiene vive le speranze di permanenza nella massima serie. Ad Anzio non sarà facile, giocare lontano dalle mura amiche è completamente diverso, ma la squadra di Malinconico ha le carte per giocarsi il tutto per tutto.

TABELLINO:

CHECK-UP RN SALERNO-ANZIO WATERPOLIS 11-10 (2-5)(2-1)(3-2)(4-2)

CHECK-UP RN SALERNO: Taurisano, Luongo, Esposito (1), Sanges, Barela, Gallozzi (1), Tomasic, Gallo, (2), Parrilli, Bertoli (3), Barroso, (4), Pica, Vassallo. All. Malinconico

ANZIO WATERPOLIS:

Santini, Fratarcangeli, Pelicaric (2), Susak (2), Caponero (1), Goreta (1 +2R), Barberini, Cuccovillo, Lapenna (2), Bajic, Koprcina, Presciutti, Antonini. All.Tofani

Arbitri: Bianco e Nicolosi

Note: Uscito per limite di falli Sanges (S) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Salerno 4/12 e Anzio 4/11 + un rigore. Osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna.