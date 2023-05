Check-up Rari Nantes Salerno, Malinconico: "Ringrazio il pubblico" Vitale decisiva per superare i momento di difficoltà e giocarsi tutto in gara tre ad Anzio.

La Check-up Rari Nantes Salerno è ancora viva. La squadra del presidente Gallozzi ha vinto gara due dei play-out contro Anzi e si giocherà tutto nella bella di venerdì prossimo anche se lontano dalle mura amiche. E’ stata una partita emozionante che i campani hanno vinto in rimonta. Un successo che comunque riempie di gioia la società. “Era fondamentale vincere e ci siamo riusciti. Andiamo a gara tre a giocarci la permanenza nella massima serie con fiducia” ha spiegato il massimo dirigente. Gli fa eco il direttore sportivo Rampolla. “Ho visto tutto il cuore, la passione e la vera anima della Rari. Nonostante la squadra sia andata in svantaggio dopo una buona partenza, siamo riusciti a recuperare e a giocare testa a testa. È stata una partita a scacchi anche tra i due tecnici. Abbiamo rivisto la Vitale dei tempi d'oro e il pubblico ci ha spinto in modo eccezionale. L'auspicio è quello di ritrovarli tutti l'anno prossimo in massima serie. Siamo fiduciosi per la partita contro l’Anzio. Lo scherzo del destino vuole che giocheremo nello stesso impianto dove 4 anni fa abbiamo conquistato la promozione. Questa volta affronteremo il portiere che difendeva la porta della Rari e aveva parato il rigore decisivo.”

Un po’ di romanticismo non guasta mai ma in acqua servirà essere ancora concreti. Luca Malinconico lo sa bene e dovrà correggere gli errori, soprattutto quelli del primo quarto. “Ottima partenza della Rari, poi c'è stato un blackout imprevisto. Tuttavia, ho sempre cercato di tenere la squadra concentrata, incoraggiandola a una paziente e scrupolosa rincorsa. Abbiamo cercato di giocare la partita negli ultimi otto minuti, e così è stato. Abbiamo dimostrato una solida difesa nei momenti cruciali, che ha impedito all'ansia di prendere il sopravvento. Le giocate dei veterani, come il gol di Bertoli, hanno spalancato le porte della rimonta. In questa serie di playout, il fattore campo ha sicuramente influito sia a Bologna che nella sfida successiva ad Anzio. Tuttavia, lavoreremo durante la settimana per prepararci mentalmente e ribaltare il fattore campo, poiché la squadra è unita e compatta sia dal punto di vista atletico che mentale. Sarà una partita tesa, decisa da dettagli ed episodi. Ringrazio il pubblico per il loro sostegno, sperando che saranno altrettanto numerosi anche il prossimo anno, e che sia sempre in massima serie”.