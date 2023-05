Jomi Salerno, all’orizzonte le finali nazionali Under 20 Per le salernitane esordio il prossimo mercoledì con Teramo.

Ampiamente conclusi i festeggiamenti per la vittoria del nono scudetto della storia della Jomi, a Salerno si è tornati al lavoro in vista

dell’importante impegno che attende le più giovani atlete la prossima settimana. Dopo un percorso netto, infatti, con la prima fase disputata lo scorso dicembre e chiusa da prime in classifica e la seconda fase in cui si è fatto altrettanto bene, le salernitane sono ora pronte a cimentarsi nelle finali nazionali di Youth League Under 20 femminile. Un appuntamento importante che vedrà impegnate anche tante delle giocatrici fresche di vittoria del campionato di serie A1 di pallamano femminile, molte all’ultimo anno delle giovanili. Per le salernitane, che a Chieti a partire dal prossimo mercoledì 31 maggio affronteranno Teramo, Mezzocorona ed infine Dossobuono, si tratta di un’occasione per dare continuità al buon lavoro svolto durante tutta la stagione, ma, per le più giovani, anche e soprattutto per mettersi in mostra in una vetrina decisamente importante.

Tutte le partite che si svolgeranno sul campo centrale de “La Casa della Pallamano” di Chieti saranno trasmesse in live streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Giuoco Handball.



“Dopo qualche giorno di pausa dovuto, abbiamo rimesso le idee in ordine per prepararci ad un evento come le finali nazionali Under 20 dove c’è un gruppo importante della prima squadra. Cercheremo, quindi, di dare continuità al lavoro che abbiamo fatto fino ad ora, le ragazze si stanno impegnando e penso che si faranno trovare pronte. Ora si mixano i vari gironi, ci sono squadre come Mezzocorona e Dossobuono, ma anche Casalgrande e Pontinia che abbiamo incontrato nelle fasi precedenti, che potranno dire la loro in queste finali nazionali. Ovviamente ora si azzerano tutti i punteggi, noi cercheremo di mettere il massimo per raggiungere il primo obiettivo che è quello di arrivare in semifinale, possibilmente col miglior piazzamento – ha dichiarato il coach della Jomi Salerno Francesco Ancona –. Le giovanili sono sempre un’esperienza bellissima che bisogna sfruttare fino a quando si possono giocare. Per alcune delle ragazze sarà l’ultimo anno per altre no, penso che sia una competizione bellissima e che provare a vincere un titolo italiano giovanile sia veramente una grande soddisfazione”.

Di seguito il programma di gare:



Giornata 1

31/05/23 ore 18.00 Salerno – Starmed Tms Teramo

31/05/23 ore 20.00 Venplast Dossobuono – Mezzocorona



Giornata 2

1/06/23 ore 18.00 Stramed Tms Teramo – Venplast Dossobuono

1/06/23 ore 20.00 Mezzocorona – Salerno



Giornata 3

2/06/23 ore 14.00 Mezzocorona – Stramed Tms Teramo

2/06/23 ore 16.00 Salerno – Venplast Dossobuono