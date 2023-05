Pallamano, Jomi Salerno a caccia dello Scudetto Under 20 Esordio con Teramo, poi Mezzocorona e Venplast Dossobuono.

È tempo di tornare di nuovo in campo per le giovanissime atlete della Jomi Salerno. Dopo aver fatto benissimo, con un percorso netto, nelle precedenti due fasi della Youth League Under 20 Femminile, le ragazze allenate da coach Francesco Ancona sono pronte a cominciare la corsa scudetto.

Si aprono domani, mercoledì 31 maggio, infatti, le Finals U20. Otto le squadre che si contenderanno il titolo e che, quindi, si sfideranno in Abruzzo sui campi di Chieti e Pescara per cinque giorni, con gare in programma fino al prossimo 4 giugno. Esordio in finale al Palasport Giovanni Paolo II di Pescara per le salernitane che, alle 18 di domani, affronteranno il Teramo, con un gruppo costituto per buona

parte dalle atlete fresche di vittoria dello scudetto in serie A1.

Momento importante per quante di loro si preparano a vivere l’ultima esperienza con le giovanili, ma momento importante anche per chi attende le Finals per trovare minutaggio e mettersi nuovamente in mostra con l’obiettivo di raggiungere un altro importante traguardo stagionale e quindi ottenere lo scudetto giovanile.



“Fortunatamente il campionato di serie A1 è andato bene con il nostro obiettivo raggiunto, abbiamo avuto un periodo di relax ma poi abbiamo ripreso gli allenamenti e ci siamo rimesse subito a lavorare per l’Under 20. Sicuramente l’obiettivo è sempre lo stesso, penso come tutte le squadre, cercheremo di fare il nostro meglio per portare a casa il risultato – ha dichiarato Ramona Manojlovic –. Le squadre quest’anno hanno alzato molto il livello, sono tutte cresciute, ma noi speriamo che vada bene. Spero di essere un riferimento per le mie compagne più giovani ma anche loro lo sono per me. È un lavoro di squadra e dobbiamo fare affidamento su tutte”.



Di seguito il programma di gare:

Giornata 1

31/05/23 ore 18.00 Salerno – Starmed Tms Teramo

31/05/23 ore 20.00 Venplast Dossobuono – Mezzocorona



Giornata 2

1/06/23 ore 18.00 Stramed Tms Teramo – Venplast Dossobuono

1/06/23 ore 20.00 Mezzocorona – Salerno



Giornata 3

2/06/23 ore 14.00 Mezzocorona – Stramed Tms Teramo

2/06/23 ore 16.00 Salerno – Venplast Dossobuono