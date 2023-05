Canottaggio, Cattaneo: "Sono soddisfatto dei risultati ottenuti" "Sulle barche che hanno mostrato incertezze in chiave qualifica, faremo ancora un po’ di prove".

L’Europeo Assoluto di Bled, in Slovenia, è andato in archivio con l’Italia che ha portato a casa un totale di sei medaglie. Nelle specialità olimpiche, due medaglie d’argento (il doppio senior e il doppio pesi leggeri maschili) e due medaglie di bronzo (quattro di coppia maschile e otto femminile); l’oro nella specialità paralimpica del singolo PR1 maschile e l’argento nella specialità non olimpica del singolo pesi leggeri maschile.

Del percorso degli azzurri ha parlato il direttore tecnico, il salernitano Francesco Cattaneo, colui che dovrà guidare l’Italremo nel cammino verso le Olimpiadi di Parigi.

“Dal mio punto di vista è stata una bella manifestazione, e sono soddisfatto dei risultati ottenuti” ha spiegato. “Per molti equipaggi era la prima vera esperienza a questo livello, la stagione internazionale è appena iniziata, e sarà molto difficile da affrontare, visto l’incombere delle qualificazioni olimpiche e paralimpiche. E come spesso accade, in qualche equipaggio dobbiamo ancora trovare la formazione migliore”.

Il tempo c’è ma bisogna lavorare intensamente per fari trovare pronti all’appuntamento. La squadra parteciperà alla tappa casalinga di Coppa del Mondo a Varese, dal 16 al 18 giugno, mentre non dovrebbe andare a Lucerna a inizio luglio. L’obiettivo è quello di focalizzarsi sui Mondiali in Serbia che daranno i pass Olimpici. “Come spesso accade, e chi conosce i miei metodi di lavoro lo sa -sottolinea- gli equipaggi che hanno ben figurato sin qui saranno confermati. Invece sulle barche che hanno mostrato qualche incertezza in chiave qualifica, faremo ancora un po’ di prove, ed è in quest’ottica che gareggeremo a Varese. Se poi da quelle regate dovessimo capire che abbiamo bisogno di ulteriori prove e confronti con gli avversari, motivo per cui la partecipazione alla terza tappa di Coppa del Mondo si rende necessaria, allora con qualche equipaggio ci presenteremo anche a Lucerna”.