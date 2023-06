Ginnastica, Salerno vince i Campionati regionali Studenteschi Il Liceo Severi ha trionfato nella gara andata in scena a Pomigliano d'Arco.

Al Palazzetto dello Sport di Pomigliano d’Arco, messo a disposizione dalla locale società Fitness Trybe di Graziano e Serena Piccolo, si è svolta la fase regionale dei Campionati Studenteschi di Ginnastica, alla presenza della Vicepresidente della Regione Campania, Valeria Ciarambino.

Per la Scuola Secondaria di I grado nella Ginnastica Femminile sono saliti sul podio nell’ordine, I.C. Morelli Torre del Greco (NA), I.C. Tasso Sorrento (NA), I.C. Alighieri Bellona (CE). Questi gli altri Istituti partecipanti: I.C. Buonocore - Fienga Meta (NA), I.C. Torre (BN), I.C. Piano di Sorrento (NA), I.C. S. A. a Sasso (BN), I.C. Socrate - Mallardo Marano (NA), I.C. Moscati (BN), I.C. Donizetti Pollena T. (NA), I.C. Uccella S.M. Capua V. (CE), I.C. Mozzarella Cerreto S. (BN), I.C. Carducci King Casoria (NA).

Per la scuola Secondaria di I grado nella Ginnastica Maschile vittoria dell’I.C. Alvignano (CE) davanti all’ I.C. Torre (BN).

Per la Scuola Secondaria di II grado nella Ginnastica Femminile sono stati premiati nell’ordine: Liceo Severi (SA), Liceo Di Giacomo San Sebastiano al V. (NA), I.I.S. Telesi@ (BN). Altre squadre partecipanti: I.I.S. Fermi (BN), Liceo Pitagora Torre A. (NA). Vittoria solitaria, invece, del Liceo Pitagora Torre A. (NA) per la Scuola Secondaria II grado nella Ginnastica Maschile.

Un plauso agli Insegnanti che hanno curato la preparazione delle squadre durante l’anno scolastico 2022-2023 e ai Dirigenti Scolastici che hanno saputo valorizzare i loro Istituti attraverso lo Sport, ed in particolare attraverso la pratica della Ginnastica.

Un grazie per le esibizioni al Liceo Filangieri di Frattamaggiore (NA) Cheerleaders, al Liceo Cantone Pomigliano (NA) per l'AeroStart e all'I.C. Torre (Bn) per l'AeroStep.

Come sempre inappuntabile il ruolo dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania - Educazione Fisica e Sportiva coordinato da Raimondo Bottiglieri, con Anna Piccolo, Enrico Di Cristo, Giovanni Lamparelli, Giovanni Caiazzo, come quello ospitale della Fitness Trybe. Alla Direzione di Gara erano preposti Valeria Ciancio e Stefano Laudadio, mentre la giuria era composta da Marina del Pezzo, Anna Porricelli, Cinzia Massa, Tina Politelli, Alessia Finetti, Elisabetta Maiorano, Ilenia Giugno.

Per la Federginnastica presenti i Consiglieri del C.R. Campania: Graziano Piccolo, padrone di casa, Isabella De Luca e Maria Teresa Amato Responsabile del Settore Scuola e coordinatrice della manifestazione per gli aspetti organizzativi e tecnici, su incarico del Presidente FGI Campania Aldo Castaldo e del Segretario regionale Vincenzo Stefanizzi.

Come tutte le attività, anche lo Sport si aggiorna e si adegua ai nuovi bisogni educativi e formativi, sono infatti allo studio di un’apposita Commissione nazionale, presieduta dal Vicepresidente della Federazione Ginnastica d’Italia Rosario Pitton, i contenuti dei nuovi programmi per Campionati Studenteschi di Ginnastica.