Pallamano, Youth League under 20 femminile: la Jomi Salerno sconfitta in finale Lo Scudetto giovanile è stato vinto da Cassano Magnago che ha battuto 28-20 la squadra campana.

La Youth League under 20 femminile ha regalato grandi soddisfazioni alla Jomi Salerno. La squadra guidata da Francesco Ancona, dopo una stagione da protagonista, ha raggiunto la finale del torneo tricolore sfidando il Cassano Magnago. Purtroppo le giovani salernitane non sono riuscite a ripetere l’impresa della prima squadra portando a casa il titolo. In finale è arrivato un amaro ko per 28-20.

Adesso per Ancona e le sue ragazze è tempo di andare in vacanza e di programmare la prossima stagione. Ci sono uno Scudetto da difendere, tante giovani interessanti da inserire nel giro della prima squadra e una campagna europea da affrontare con coraggio. Dunque, ne siamo sicuri, la prossima stagione sarà ancora più intensa ed importante di quella andata in archivio.





Tabellino



Cassano Magnago – Jomi Salerno 20 – 28 (12 – 16)



Salerno: Schipani, Stellato 6, Micali, Rossomando (VK) 5, Avallone, Avagliano (K) 2, Ronga, Cirino, Di Giugno, Scarlato, Manojlovic 7, Nappa, Ciociano. All. Francesco Ancona



Cassano Magnago: Priolo, Chianese, Gozzi 4, Piatti, Panarotto 1, Laita (K) 3, Bianchi, Zanellini 4, Brogi 5, Macchi 2, Ponti (VK) 4, Zizzo 4, Milan 1, Milan, Pedrazzi, All. Salvatore Onelli.



Arbitri: Prandi, Pipitone