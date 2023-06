Scherma, Campionati Italiani: la salernitana Gregorio trionfa nella sciabola Per lei a La Spezia terzo titolo tricolore dopo quelli di Torino nel 2015 e Cassino nel 2021

A La Spezia, dove sono in corso di svolgimento i Campionati Italiani Assoluti di scherma, è arrivato il trionfo di Rossella Gregorio nella prova di sciabola. La campionessa salernitana si è aggiudicata il titolo al termine di una gara disputata con maturità e classe.

La portacolori dei Carabinieri si è imposta in finale per 15-10 sulla giovanissima (classe 2004) Carlotta Fusetti delle Fiamme Gialle. Terza piazza per Michela Battiston dell’Aeronautica Militare, che aveva perso in semifinale per 15-12 contro la compagna di nazionale Rossella Gregorio. La campana ha portato a casa il suo terzo titolo tricolore, il secondo negli ultimi tre anni, nel 2021 vinse a Cassino, mentre il primo era arrivato nel 2015 a Torino. La Gregorio ha rilasciato le prime parole da campionessa tricolore al sito federale. “Mi sono concentrata turno dopo turno, e vivendo così questa giornata sono riuscita a togliermi una grande soddisfazione che rappresenta un ottimo presupposto per il doppio Europeo e il grande obiettivo del Mondiale di Milano, cruciale per la Qualifica Olimpica”.

Fonte: Federscherma