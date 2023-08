A Ottati domenica 6 agosto la penultima prova del circuito X-Country Andrà in scena la sedicesima edizione della XC dei Tre Rifugi.

Si lavora a pieno ritmo negli ambienti della Polisportiva Ottati per l’organizzazione della sedicesima edizione della XC dei Tre Rifugi. Domenica 6 agosto si alzerà il sipario sulla penultima prova del circuito X-Country (Campania-Basilicata) su un percorso ad anello di 4,5 chilometri da ripetere più volte con la scoperta di nuove ed importanti zone tecniche, in conformità agli attuali canoni delle gare di cross country, snodandosi in uno scenario unico, quasi alpino.

È una manifestazione di mountain bike con finalità di promozione turistica del paesaggio nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. I rifugi che danno il nome alla gara sono quelli delle Brecce, Varroncelli e Panormo. Appuntamento ai campi Farina nei pressi del rifugio Panormo dove si concentra tutto il quartier generale e la logistica con i servizi docce e bagni a disposizione, oltre a rifornimento acqua lungo il percorso, ristoro a fine gara e ampio parcheggio in prossimità della partenza in montagna.

SABATO 5 AGOSTO

Possibilità di provare il percorso di gara dalle 9:00 alle 18:00.

DOMENICA 06 agosto 2023

Ore 8:00 apertura segreteria per verifica tessere e consegna numeri di gara.

Ore 10:00 raduno partecipanti in griglia per la partenza.

Ore 12:30 apertura pasta party.

Ore 13:00 premiazioni.