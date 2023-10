Givova Scafati Basket: buona prova, ma vince la Virtus Segafredo Bologna Finale di 75-81 nella gara valida per la prima giornata di Serie A di Basket

Una buonissima prestazione di squadra non basta alla Givova Scafati. La squadra gialloblu viene superata dalla Virtus Segafredo Bologna con il finale di 75-81 nella prima giornata del campionato di Serie A alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano. "Malgrado la sconfitta abbiamo disputato un’ottima partita per 35 minuti. Siamo partiti, nei primi 5 minuti, un po’ morbidi, forse paralizzati, con una forte tensione, che non abbiamo saputo gestire. - ha spiegato il coach della Givova, Stefano Sacripanti - Questo ce lo dice non solo qualche difesa leggera ma anche qualche tiro libero sbagliato, che non fa parte del nostro repertorio. Per i restanti 35 minuti abbiamo disputato una buona gara, come avremmo dovuto interpretarla sin dall’inizio, raddoppiando a tutto campo, cercando di essere aggressivi sui pick and roll, aumentando il numero dei tiri ed allargando il campo per avere più spazio contro la loro fisicità".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Prima Giornata

Givova Scafati - Virtus Segafredo Bologna 75-81

Parziali: 15-25, 21-23, 19-13, 20-20

Scafati: Morvillo ne, Lottie 5, Gentile 8, Mouaha ne, Pinkins 6, De Laurentiis ne, Rossato 5, Logan 11, Robinson 6, Rivers 12, Nunge 16, Pini 6. All. Sacripanti.

V. Bologna: Cordinier 4, Belinelli 4, Pajola 4, Smith 8, Mascolo ne, Cacok 5, Shenghelia 21, Hackett 14, Mickey 11, Polonara 2, Dunston 8, Abass. All. Banchi.

Arbitri: Paternicò, Bongiorni, Patti.

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969