Genea Lanzara, Mendo: "Si iniziano a vedere i frutti del lavoro settimanale" Autore di sei reti contro l'Orlando Haenna, il terzino ha parlato del secondo successo nel torneo.

La Genea Lanzara ha iniziato alla grande il suo percorso nella serie A Silver con due successi consecutivi. Nell’esordio casalingo alla Palestra Palumbo, gli uomini di coach Pasquale Maione hanno battuto l’Orlando Haenna 34-17. Match equilibrato sono nel primo tempo, poi i salernitani hanno preso il largo. Uno dei grandi protagonisti è stato Alex Mendo andando a segno per ben sei volte.

“Abbiamo conquistato il secondo successo in altrettante gare. Contro Haenna abbiamo disputato il nostro primo match dinanzi al pubblico amico e ritengo che la prestazione offerta dal gruppo sia stata alquanto buona. Siamo soltanto all’inizio ma, rispetto all’esordio in quel di Teramo, a poco a poco si iniziano a vedere i frutti del lavoro settimanale compiuto col nostro nuovo allenatore Pasquale Maione.

Abbiamo giocato con un buon ritmo mostrando, a mio avviso, una bella pallamano ma ritengo, soprattutto, che il punto di forza sia stato il reparto difensivo, dove le collaborazioni hanno funzionato ottimamente mentre sul reparto offensivo le segnature sono arrivate da tutte le posizioni. Questo è molto importante per non risultare prevedibili. Nonostante gli infortuni che sono accorsi in queste ultime settimane siamo riusciti a dire la nostra: questo ci fa molto onore.

Adesso resettiamo tutto e pensiamo alla prossima partita in quel di Camerano, contro un avversario molto temibile e questo sicuramente ci porterà a lavorare bene nei prossimi giorni, con la massima concentrazione, per riuscire ad arrivare quanto più pronti e cercare di mantenere la striscia positiva di risultati”.

Nel prossimo match, in programma sabato alle 18:30, Mendo e compagni faranno visita al Camerano reduce da due successi in altrettante sfide.