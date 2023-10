Jomi Salerno, Ancona: "Dopo questa vittoria un passo avanti importante" Il tecnico è soddisfatto della vittoria esterna, ora due settimane dedicate alle Nazionali.

La doppia vittoria e il conseguente passaggio di turno in EHF European Cup ha dato alla Jomi Salerno il morale giusto per tornare a comandare anche in serie A. Nell’ultimo turno la squadra di Francesco Ancona ha espugnato il campo del Venplast Dossobuono. Match in bilico solo nel primo tempo, terminato 17-14 per la compagine ospite, che ha comunque sempre tenuto in mano il pallino del gioco. Nella ripresa il ritmo della squadra campione d’Italia è diventato insostenibile per il Dossobuono che si è arreso 31-21.

“È stata una partita in cui abbiamo approcciato molto bene -ha spiegato Ancona- abbiamo subito messo un vantaggio importante, con una buona difesa e soprattutto ottime ripartenze. Abbiamo condotto per tre quarti del primo tempo, purtroppo abbiamo avuto un blackout importante verso la fine e abbiamo permesso al Dossobuono di rientrare fino al 14 – 17. Siamo rientrati in campo con la giusta concentrazione, abbiamo riportato in cinque minuti la partita su una distanza importante e abbiamo ruotato tutti gli effettivi nostra disposizione. Tre quarti di partita li ha giocati in porta, per l’indisponibilità di Pinto Pereira, Margherita Danti che ha fatto una buona prestazione. Facciamo tutti un importante passo avanti dopo questa vittoria. Ora avremo due settimane di pausa e poi rientreremo in campo alla Palumbo contro la Lions Sassari. In questo periodo non avremo

cinque giocatrici che saranno impegnate in Nazionale e quindi, con quelle che restano, cercheremo di lavorare sulla parte individuale per avere giocatrici più pronte alla ripresa del campionato”.

La Nazionale dunque porterà via diverse atlete ma in casa Jomi continuerà il lavoro per arrivare ai prossimi appuntamenti nelle migliori condizioni possibili.