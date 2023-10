Check-Up Rari Nantes Salerno, Presciutti: "Ho apprezzato l'atteggiamento" Il tecnico ha commentato l'esordio a Brescia dove si sono viste buone cose.

Un esordio così fa ben sperare. La Check-Up Rari Nantes Salerno è stata sconfitta a Brescia 15-13 tenendo bene il confronto e sfiorando una clamorosa rimonta finale. La squadra ha dato tutto contro quella che è una delle migliori compagini del torneo italiano e non solo. Certamente bisognerà lavorare sulla fase difensiva, ma c'è il tempo per migliorare. Per mister Christian Presciutto era una partita speciale. Prima di tutto per l’esordio in panchina e poi perché si giocava a Brescia dove ha portato con onore e grandi risultati la fascia di capitano guidando in acqua tanti di quei ragazzi che questa volta sono stati suoi avversari.

“Abbiamo debuttato contro una squadra di altissimo livello e ho apprezzato molto l’atteggiamento dei miei ragazzi” ha spiegato a fine partite. “Hanno dato il massimo fino alla fine. La partita ha regalato spettacolo al pubblico presente alla Mompiano. È stata una partita divertente per il pubblico con molti gol, meno da allenatore perché dobbiamo crescere in fase difensiva. La difesa deve diventare la nostra forza, sappiamo che c'è margine di miglioramento. D’altro canto, avevamo di fronte una grandissima squadra, con dei giocatori importanti che sanno sfruttare ogni minimo errore avversario. La gara di Brescia ci ha permesso di capire dove ancora possiamo migliorare e dove concentrare il nostro lavoro in vista delle prossime gare. Sono comunque soddisfatto della prestazione dei ragazzi, della loro determinazione e dell’atteggiamento che hanno avuto. Ora ci prepareremo al meglio per la sfida di mercoledì contro l'Ortigia”.

Il turno infrasettimanale vedrà l’esordio casalingo alla Simone Vitale che sicuramente ospiterà un buon numero di spettatori pronti a sostenere una squadra che in questa stagione sembra essere veramente molto competitiva.