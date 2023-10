Givova Scafati Basket, Sacripanti: "Ci manca solo il colpo finale" Prima vittoria per i gialloblu, ma il coach chiede l'ultimo passo da compiere ai suoi ragazzi

La Givova Scafati ha centrato la prima vittoria stagionale battendo l'Estra Pistoia (finale di 85-77) alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano. Ecco il commento di coach Stefano Sacripanti: "Faccio innanzitutto i complimenti a Pistoia, che gioca una buonissima pallacanestro: ha perso le prime tre partite, ma le prime due le avrebbe potute tranquillamente vincere per la solidità mostrata e la capacità di saper fare sempre le cose giuste. Sono molto contento per il risultato e i due punti conquistati contro una squadra come Pistoia, sia per muovere la classifica e sia per avere questa differenza proprio contro i toscani".

"Ci è venuta un po' di paura nei secondi conclusivi"

"La squadra ha provato a mettere grande applicazione difensiva nei primi venti minuti, poi però non siamo stati capaci di farlo nella seconda parte di gara. Qualche giocatore più in ombra o in ritardo di condizione oggi è venuto fuori, come Logan e Pinkins. Ci manca ancora il killer instinct per ammazzare le partite, ci è infatti venuta un po' di paura di vincere nella parte finale, ma abbiamo fatto due buone difese e due buoni canestri, frutto del lavoro settimanale che, alla fine, fortunatamente ci ha ripagato".

