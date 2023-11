Givova Scafati Basket, Logan: "Treviso senza vittorie? Non significa nulla" La guardia: "Avrebbero potenzialmente potuto vincerle tutte"

Domani, con palla a due alle 17.30, la Givova Scafati sarà ospite della Nutribullet Treviso al PalaVerde. La gara è stata presentata così dalla guardia gialloblu, David Logan, che sarà ex della sfida: "Quella di domenica sarà per noi una gara molto difficile. - ha spiegato Logan - Treviso è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e quindi ci aspettiamo di incontrare una squadra che lotterà strenuamente su ogni possesso. Il roster trevigiano è ampio e variegato: conosco Harrison, Mezzanotte e Zanelli, perché li ho affrontati nello scorso campionato, ma non sono gli unici atleti da temere".

La guardia: "Sempre bello tornare al PalaVerde"

"Il fatto che finora non abbiamo conquistato neppure una vittoria non significa proprio nulla perché nelle gare fin qui disputate hanno perso di poche lunghezze ed avrebbero potenzialmente potuto vincerle tutte. Sono sempre felice di tornare al PalaVerde, dove c’è un’atmosfera fantastica e stimolante per giocare ed esprimersi al meglio".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969