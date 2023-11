Angri-Power Basket Salerno 88-75: pesa l'assenza di Chaves Gli ospiti non riescono a tenere il passo di Molfetta e vengono raggiunti in classifica dai doriani

Dopo tre vittorie consecutive - tra cui spicca quella con Scandone Avellino -, arriva la seconda sconfitta in regular season per la Power Basket Salerno, che cade in casa di Angri. Gli atleti del presidente Luca Renis, guidati per l’occasione in panchina dall’assistant coach Titto Carone, complice l’assenza dell’head coach Mario Menduto, influenzato, hanno dovuto fare a meno anche di capitan Chaves, fermato da un infortunio.

Angri parte forte e tiene botta fino alla fine

Avvio complicato per la Power, che subisce l’assalto di Angri nel primo quarto, chiuso sotto per 25 a 12. Va meglio nel secondo quarto, con gli ospiti che ritrovano la via del canestro e accorciano a -5 (41-36) e restano ampiamente in partita (61-57) anche al ritorno dalla pausa lunga. Nel quarto finale non bastano grinta e canestri per ricucire lo strappo, perché anche Angri tira con buone percentuali e chiude sull’88-75, raggiungendo così la Power in classifica al secondo posto.

“Una partita molto combattuta - commenta il numero 8 Mattia Favaretto -. Loro sono entrati in campo meglio di noi, siamo rientrati bene in partita nel terzo quarto ma non è bastato. Sicuramente dobbiamo lavorare meglio in difesa, abbiamo avuto troppi passaggi a vuoto e in campi caldi come questo gli errori li paghi sempre. Però siamo carichi e dalle prossime partite faremo sicuramente meglio”.

Carone: "Assenza di Chaves si è fatta sentire. Potevamo fare qualcosa in più"

“Faccio i complimenti ad Angri per la vittoria, l’assenza di Chaves si è fatta sentire ma la squadra ha comunque mostrato grande impegno per provare a vincere. Potevamo sicuramente fare qualcosa in più, ora dobbiamo subito tornare a lavorare per la prossima sfida contro Molfetta in casa, analizzando con attenzione ciò che non ha funzionato per continuare a migliorarci”. Queste le dichiarazioni dell’assistant coach Titto Carone.

ANGRI PALLACANESTRO-POWER BASKET SALERNO 88-75

Angri Pallacanestro – Taddeo 26, Izzo 15, Jelic 14, Ruggiero 10. Bonanni 6 Globys 5, Granata 5, Caloia 4, Iannicelli 3, Carone.

Power Basket – Basile 23, Misolic 20, Ani 15, Favaretto 15, Tersillo 2, Manisi, Zampa, Chaves, Dabangdata, Zanini, Biccardi n.e.