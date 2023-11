Rugby, serie B: l'Arechi cede alla Capitolina I laziali si sono imposti al Vestuti 45-21.

Sembra una partita a senso unico, quella raccontata dal punteggio finale registrato dall’Arechi Rugby tra le mura amiche del “Vestuti”. Eppure, nonostante il risultato finale di 21 a 45 in favore della sicuramente più quotata Unione Rugby Capitolina, i ragazzi allenati da coach Caliendo hanno espresso un buon rugby e tenuto testa per buona parte dell’incontro a una squadra tra le più rinomate di tutto il panorama rugbistico italiano.

Le tre mete siglate dai Dragoni, a firma Vicidomini e Cristiano (autore di due mete), trasformate al piede da Cafasso, lasciano un sapore non più amaro ma agrodolce: in diverse occasioni sarebbe potuto arrivare il punto di bonus offensivo, ma ciò non è stato.

Come ribadito dal capitano dell’Arechi Rugby, Vincenzo Di Matteo, l’unico reale giudice delle partite è il campo: “La partita è stata intensa, sia dal punto di vista tecnico che fisico. Sapevamo di dover affrontare una squadra molto forte ma nonostante ciò non abbiamo giocato per fare la comparsa. Ovviamente non possiamo che fare i complimenti ai nostri avversari, che hanno sfruttato al meglio i nostri errori. Noi, a differenza loro, non siamo stati così cinici. E visto che è il campo a dire la verità, che è l’unica cosa che conta, allora possiamo dire di averci messo tanto cuore ma di non averci creduto abbastanza. Dobbiamo crederci di più, perché il potenziale c’è e lo stiamo dimostrando”.

Favolosa giornata di rugby ieri, 18 novembre, sempre al “Vestuti”. L’occasione è stata la festa regionale del rugby, dedicata alle categorie “mini”, dalla under 6 alla under 12. Oltre 250 bambini, provenienti da tutta la regione Campania, hanno affollato il rettangolo di gioco dando vita a uno spettacolo incredibile, come sottolinea il direttore tecnico del settore minirugby, Silvia Gaudino: “Abbiamo avuto una risposta incredibile da tutte le parti della regione. Ne siamo orgogliosi perché ciò significa che l’Arechi Rugby si sta costruendo un bacino di nuove leve rugbistiche assolutamente rilevante e l’impegno della società è apprezzato anche da tutte le altre squadre. Siamo felici di aver visto tantissimi mini-atleti sul campo e speriamo di vederne sempre di più, a partire da quelli con i nostri colori”. A fine giornata, super terzo tempo con i prodotti della Centrale del Latte di Salerno, partner sempre presente per le iniziative della società gialloblù.