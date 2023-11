Givova Scafati Basket battuta a Varese: l'Openjobmetis vince 94-93 Coach Sacripanti: "Fa male perdere così, si è deciso tutto con un possesso"

La Givova Scafati esce sconfitta dal parquet di Masnago. La Openjobmetis Varese ha superato la squadra gialloblu con il finale di 94-93. Le triple di Strelnieks e Robinson firmano la parità al 38' (91-91), Rivers sigla anche il sorpasso (91-93) ma con tre tiri liberi i padroni di casa si riportano avanti e gli ultimi due possessi non garantiscono la stoccata vincente alla Givova.

Sacripanti: "Non ci resta che voltare pagina"

"Fa male perdere così, si è deciso tutto con un possesso. - ha spiegato il coach della Givova, Stefano Sacripanti, nel post-gara - I miei ragazzi hanno ben interpretato la partita, non si sono mai fatti dominare dalla velocità, dai tiri da tre punti e dal numero elevato dei possessi di Varese. I ritmi sono stati comunque elevati, ma abbiamo sempre scelto le migliori soluzioni di tiro. Va però detto che aver tirato solo 15 liberi, a dispetto dei loro 29, ci ha fatto fare molta più fatica in attacco. Abbiamo disputato una gara abbastanza equilibrata, abbiamo fatto un bel recupero verso la fine, che ci ha permesso di mettere il naso avanti ed avremmo anche potuto strappare la partita, ma non lo abbiam fatto, concedendo qualche rimbalzo in attacco, mentre troppi tiri, pur presi bene, sono finiti sul ferro e quindi tutto si è deciso con un episodio. Se fosse entrato quel canestro, ora staremmo commentando un’altra partita. La squadra ha mostrato carattere e voglia di fare la partita, di non subirla, ma è andata così: non ci resta che voltare pagina e pensare alla prossima".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ottava Giornata

Openjobmetis Varese - Givova Scafati 94-93

Parziali: 20-25, 29-30, 25-17, 20-21

Varese: Shahid 8, Cauley-Stein 17, Ulaneo 8, Woldetensae 5, Zhao ne, Moretti 16, Virginio, Hanlan 25, McDermott 11, Brown 4. All. Bialaszewski

Scafati: Sangiovanni ne, Gentile 19, Mouaha, Pinkins 14, De Laurentiis ne, Rossato 6, Logan 11, Robinson 13, Rivers 7, Nunge 7, Pini, Strelnieks 16. All. Sacripanti

Arbitri: Baldini, Bartoli, Capotorto

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969