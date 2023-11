Pallamano, cinque atlete della Jomi Salerno impegnate con la Nazionale U20 Le azzurrine disputeranno le sfide di qualificazione al Mondiale di categoria.

Parte domani l’avventura dell’Italia U20 in Serbia. Nei giorni scorsi il tecnico Elena Barani ha lavorato con le 20 atlete convocate per il

raduno di Cassano Magnago. Al PalaTacca le Azzurre si sono preparate in vista delle gare di qualificazione ai Campionati Mondiali U20, in

programma da domani, martedì 21 novembre, a domenica 26 novembre. Tra le atlete che nei prossimi giorni, dunque, saranno impegnate in Serbia in occasione del torneo di accesso alla competizione, anche cinque giovani tesserate Jomi Salerno.

Margherita Danti (ex Cingoli/Camerano), Giulia Rossomando, Aurora Gislimberti (ex Mezzocorona), Asia Kristel Mangone (ex Casalgrande Padana) e Giorgia Avagliano sono pronte a scendere per affrontare le padrone di casa della Serbia, la Croazia, la Spagna e le Isole Faroe e provare, così, a centrare l’accesso alla manifestazione della prossima estate. Con le atlete anche il preparatore dei portieri della Nazionale Adele De Santis. Intanto che a Salerno si continua a lavorare in vista della ripresa del campionato di serie A1 Femminile (la

Jomi sarà di nuovo in campo il prossimo 2 dicembre quando affronterà in casa la Cassa Rurale Pontinia), mister Francesco Ancona sarà anche impegnato a valutare il lavoro e le prestazioni delle giovani atlete che vestiranno a partire da domani la maglia della Nazionale. Un momento di crescita personale per le giocatrici e di orgoglio, invece, per la società salernitana di pallamano. Sono ben tre, infatti, le giocatrici cresciute nella cantera PDO attualmente impegnate con la Nazionale Italiana U20: Giorgia Avagliano, Giulia Rossomando e Carmela Stellato (Handball Erice).





Di seguito il programma delle gare:

21 novembre ore 17.00 Italia – Serbia

22 novembre ore 19.30 Faroe – Italia

23 novembre ore 17.00 Croazia – Italia

26 novembre ore 10.30 Italia – Spagna