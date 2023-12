Power Basket Salerno-Lucera 58-69: buon primo quarto, poi si spegne la luce La Power perde la quarta partita consecutiva e viene tirata in basso verso il centro classifica

La Power Basket Salerno allenata da coach Menduto doveva dare un segnale di ripresa. Dopo tre sconfitte di fila (due in esterna e una in casa contro la capolista Molfetta) i gialloblù avevano bisogno di tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico.

Un grande avvio, poi subentra la confusione

La Power ritrova finalmente capitan Chaves e con lui torna anche il bel gioco, almeno all'inizio di partita. La squadra ospite non riesce mai a sfondare e nel primo quarto non va oltre i 6 punti. La difesa della Power è aggressiva e si rivede quella intensità che ha contraddistinto il team del presidente Renis nella primissima parte di stagione. Il primo quarto è un recital dei padroni di casa (19-6).

Il secondo quarto, però, si apre con una Lucera più precisa e che di fatto accorcia le distanze (23-14). Poi, Misolic e Ani ricacciano indietro i biancoazzurri con due canestri di pregevole fattura (27-14). L'inerzia sembra cambiare quando il numero 10 del Lucera e centro della squadra ingaggia con Misolic. Due canestri con attacco in post e una velenosa palla persa della Power che porta ad altri due punti facili facili di Lucera costringono Menduto al timeout (31-23). Il Lucera gioca forte nella difesa dell'area e questo costringe la Power a cercare il tiro da tre, anche in condizioni non ottimali. I gialloblù vanno in bambola e gli ospiti accorciano al minimo svantaggio quando si va negli spogliatoi (31-28).

Terzo quarto decisivo, con troppe palle perse da parte del team allenato da Menduto

Alla prima azione della ripresa, Di Ianni piazza il tiro dal limite dell'arco che vale il 31-30. È una partita ben diversa rispetto a quella del primo quarto e il Lucera sembra aver trovato le misure per frenare le offensive della Power. Il terzo quarto diventa un gioco di sorpassi e controsorpassi. Per al squadra di casa è Ani a tenere in piedi la baracca. Dall'altra parte, il numero 10 del Lucera sembra quasi infermabile. Poi Nuhanovic approfitta di un regalo (rimessa in gioco pessima della Power) e si invola a canestro per il massimo vantaggio Lucera (+4 degli ospiti, 35-39). La Power Basket va in tilt e perde tanti, troppi palloni. A 3 minuti è ancora Ani che prova a tenere viva la Power sul bel suggerimento di Chaves (39-44). Gli ospiti, però, tengono botta e soprattutto i gialloblù perseverano in costruzioni frettolose. Troppe le palle perse, anche da parte del capitano. Si contano, nel complesso, 4 palle perse di seguito senza arrivare al tiro. Il terzo quarto si chiude con una penetrazione incredibilmente non contestata da Misolic e sul punteggio, completamente ribaltato, di 41-53.

Anche l'ultimo quarto sembra cominciare sotto una cattiva stella e il proseguimento del leit motiv del terzo quarto. hidalgo prima e Di Ianni poi spingono gli ospiti verso un nuovo massimo vantaggio (44-60). La compagine guidata da coach Menduto riesce ad accorciare fino al 53-62 ma altri due canestri più libero realizzato garantiscono al Lucera una buona distanza di sicurezza (53-67). I locali sfruttano il bonus e a 2 minuti dalla fine per accorciare sul 56-67 ma ormai è troppo tardi. Hidalgo chiude con un bel canestro da due.

Tanto da lavorare

Finisce 58-69 e sono, purtroppo, quattro sconfitte di seguito per la compagine Salernitana. Coach Menduto avrà molto da lavorare. Oggi pesano, in particolare, le innumerevoli palle perse. Davvero troppe, per una squadra che punta ad essere una delle protagoniste del girone e del campionato di Serie B Interregionale.