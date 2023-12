Pallamano, Loria: "Sospese le attività progettuali" "Vi esorto a tenere alta l'attenzione e a lavorare con la solita incommensurabile passione"

Dopo le dimissioni di sei consiglieri federali è arrivata la risposta del presidente Pasquale Loria attraverso il sito ufficiale.

"Cari Amici della Pallamano, vi informo che lo scorso 5 dicembre, 6 consiglieri federali (Bientinesi, Fanelli, Fiorino, Petazzi, Podini e Sorrenti) hanno presentato le dimissioni provocando a norma di Statuto federale (art. 30-1.c) la decadenza dell'organo collegiale e una fase di gestione ordinaria che si concluderà con la convocazione e lo svolgimento della assemblea elettiva straordinaria.

L'impegno che Vi garantisco è gestire la fase ordinaria e l'assemblea nei tempi previsti statutariamente, con la massima attenzione e presenza. Purtroppo questo evento è intervenuto in un periodo "caldo" per le attività federali, pieno di impegni per le Squadre Nazionali: Senior maschile (qualificazioni mondiali), Senior femminile (qualificazioni europee); Under 18 maschile (qualificazioni europee, MHC); eventi nazionali (Supercoppa, Coppa Italia, Youth League), nonché il normale sviluppo dei campionati a tutti i livelli (nazionale, regionale/di area) e l'attività promozionale.

Chiaramente dovranno essere sospese quelle attività progettuali per le quali sarebbe necessitata una quota di investimento, tra cui il progetto relativo ai Giochi Studenteschi, l'individuazione dei Centri Federali Pilota, Handball Valley, inoltre tutte le attività delle commissioni delegate dal consiglio, tra cui la Commissione Tecnica Nazionale che stava lavorando al programma di formazione per i tecnici ed alla predisposizione di una proposta per realizzare in Italia una edizione del Master Coach.

Anche le attività federali a livello territoriale dovranno uniformarsi al concetto stretto di ordinaria amministrazione, atteso che la gestione regionale/di area rientra a pieno titolo nel Bilancio federale.

In questa fase ordinaria sarò supportato e coadiuvato dal Segretario Generale FF, ing. Fabrizio Quaranta, nominato in data 3 dicembre a seguito della revoca delle funzioni in capo all'arch. Adriano Ruocco.

Nel ribadire il mio massimo impegno operativo in una fase tanto delicata, Vi esorto a tenere alta l'attenzione e a lavorare con la solita incommensurabile passione".

Il Presidente

Pasquale Loria